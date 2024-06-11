Europe 1: Макрон заговорил об отставке

11 июня 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Макрон рассматривает вариант покинуть свой пост, если на выборах в парламент Франции победит партия правых, заявили в Europe 1 Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждает с приближенным окружением возможность своей отставки в случае, если на парламентских выборах одержит победу правая партия «Национальное объединение». Об этом сообщает радиостанция Europe 1, ссылаясь на источник. «Отставка президента не является табу. Да, сегодня нужно рассматривать все сценарии. Он готов пожертвовать концом своего пятилетнего срока», — передает радиостанция слова собеседника, знакомого с ситуацией. Также отмечается, что такой сценарий Макрон обсуждал в последние несколько недель со своим приближенным. Однако, подчеркивает радиостанция, отставка не является предпочтительным вариантом для президента, хотя она может быть использована для усиления напряженности в ходе избирательной кампании. В качестве альтернативы, французский глава может выбрать стратегию сосуществования с возможным правым «Национальным объединением», чтобы дать этой партии возможность проявить себя до следующих президентских выборов в 2027 году. Ранее, 9 июня, Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и объявил о проведении досрочных парламентских выборов на фоне поражения его сторонников на выборах в Европейский парламент. Они набрали 14,6% голосов, что в два раза меньше, чем у оппозиционной правой партии «Национальное объединение», она набрала 31,4%. Первый тур досрочных парламентских выборов пройдет 30 июня, второй — 7 июля. Последний раз нижняя палата парламента распускал экс-президент Франции Жак Ширак в 1997 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждает с приближенным окружением возможность своей отставки в случае, если на парламентских выборах одержит победу правая партия «Национальное объединение». Об этом сообщает радиостанция Europe 1, ссылаясь на источник. «Отставка президента не является табу. Да, сегодня нужно рассматривать все сценарии. Он готов пожертвовать концом своего пятилетнего срока», — передает радиостанция слова собеседника, знакомого с ситуацией. Также отмечается, что такой сценарий Макрон обсуждал в последние несколько недель со своим приближенным. Однако, подчеркивает радиостанция, отставка не является предпочтительным вариантом для президента, хотя она может быть использована для усиления напряженности в ходе избирательной кампании. В качестве альтернативы, французский глава может выбрать стратегию сосуществования с возможным правым «Национальным объединением», чтобы дать этой партии возможность проявить себя до следующих президентских выборов в 2027 году. Ранее, 9 июня, Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и объявил о проведении досрочных парламентских выборов на фоне поражения его сторонников на выборах в Европейский парламент. Они набрали 14,6% голосов, что в два раза меньше, чем у оппозиционной правой партии «Национальное объединение», она набрала 31,4%. Первый тур досрочных парламентских выборов пройдет 30 июня, второй — 7 июля. Последний раз нижняя палата парламента распускал экс-президент Франции Жак Ширак в 1997 году.