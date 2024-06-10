Макрон объявил о роспуске национального собрания

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Макрон также объявил о выборах в законодательные органы
Макрон также объявил о выборах в законодательные органы Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о роспуске Национального собрания и объявил даты новых выборов. Они состоятся в два тура 30 июня и 7 июля, что станет следующим этапом в политической жизни страны.

«В конце этого дня я не смогу сделать вид, что ничего не произошло», — сказал президент. Так он прокомментировал лидирование партии "Национальное объединение" на выборах в Европарламент и общую политическую обстановку во Франции. Его слова приводит Le Monde.

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Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о роспуске Национального собрания и объявил даты новых выборов. Они состоятся в два тура 30 июня и 7 июля, что станет следующим этапом в политической жизни страны. «В конце этого дня я не смогу сделать вид, что ничего не произошло», — сказал президент. Так он прокомментировал лидирование партии "Национальное объединение" на выборах в Европарламент и общую политическую обстановку во Франции. Его слова приводит Le Monde.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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