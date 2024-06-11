Елисейский дворец сделал заявление об отставке Макрона

Елисейский дворец опроверг информацию об отставке Макрона
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Информация об отставке Эммануэля Макрона не соответствует действительности, заявили в Елисейском дворце Фото:

Елисейский дворец опровергает информацию о возможной отставке президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет издание Breaking News.

«Елисейский дворец опроверг сообщения о намерении Макрона уйти в отставку», — говорится в материале. Ранее сообщалось о разговорах президента с одним из своих окружающих о возможной отставке. Ожидается, что 12 июня глава Франции проведет первую публичную пресс-конференцию после роспуска Национального собрания и назначения досрочных выборов на 30 июня и 7 июля.

Эти мероприятия были запланированы после поражения его партии на выборах в Европарламент. Изначально президент планировал провести конференцию 11 июня, однако она была отложена, заключили в материале.

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Елисейский дворец опровергает информацию о возможной отставке президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет издание Breaking News. «Елисейский дворец опроверг сообщения о намерении Макрона уйти в отставку», — говорится в материале. Ранее сообщалось о разговорах президента с одним из своих окружающих о возможной отставке. Ожидается, что 12 июня глава Франции проведет первую публичную пресс-конференцию после роспуска Национального собрания и назначения досрочных выборов на 30 июня и 7 июля. Эти мероприятия были запланированы после поражения его партии на выборах в Европарламент. Изначально президент планировал провести конференцию 11 июня, однако она была отложена, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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