Елисейский дворец сделал заявление об отставке Макрона

Елисейский дворец опроверг информацию об отставке Макрона

11 июня 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Информация об отставке Эммануэля Макрона не соответствует действительности, заявили в Елисейском дворце Фото: Официальный сайт Европарламента Елисейский дворец опровергает информацию о возможной отставке президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет издание Breaking News. «Елисейский дворец опроверг сообщения о намерении Макрона уйти в отставку», — говорится в материале. Ранее сообщалось о разговорах президента с одним из своих окружающих о возможной отставке. Ожидается, что 12 июня глава Франции проведет первую публичную пресс-конференцию после роспуска Национального собрания и назначения досрочных выборов на 30 июня и 7 июля. Эти мероприятия были запланированы после поражения его партии на выборах в Европарламент. Изначально президент планировал провести конференцию 11 июня, однако она была отложена, заключили в материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Елисейский дворец опровергает информацию о возможной отставке президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет издание Breaking News. «Елисейский дворец опроверг сообщения о намерении Макрона уйти в отставку», — говорится в материале. Ранее сообщалось о разговорах президента с одним из своих окружающих о возможной отставке. Ожидается, что 12 июня глава Франции проведет первую публичную пресс-конференцию после роспуска Национального собрания и назначения досрочных выборов на 30 июня и 7 июля. Эти мероприятия были запланированы после поражения его партии на выборах в Европарламент. Изначально президент планировал провести конференцию 11 июня, однако она была отложена, заключили в материале.