Россия якобы может хранить около 100 ядерных боеголовок в Калининградской области, расположенной вблизи границы с Польшей. Такое мнение выразил глава МИД республики Радослав Сикорский.
«В 200 километрах к северу от Варшавы есть российский анклав — Калининградская область, где сохраняется 100 ядерных боеголовок», — передает слова Сикорского украинские издание «Укринформ». В связи с этим политик считает, что «нападение России» на Евросоюз не является чем-то невероятным.
После начала СВО на Украине США пригрозили нанести удар по позициям РФ в случае применения ею ядерного оружия, ранее рассказал Сикорский. Он также заявлял, что Россия не готовится к применению ядерных ракет на Украине, отметив, что для этого требуется специальная процедура, передает Life. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Сикорскому рассказать, что ему известно о подрывах «Северных потоков» и роли Вашингтона в этом.
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