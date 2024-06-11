Глава МИД Польши обвинил Россию в хранении ядерного оружия на польской границе

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Россия хранит 100 ядерных боеголовок рядом с польской границей, считает Радослав Сикорский
Россия хранит 100 ядерных боеголовок рядом с польской границей, считает Радослав Сикорский Фото:

Россия якобы может хранить около 100 ядерных боеголовок в Калининградской области, расположенной вблизи границы с Польшей. Такое мнение выразил глава МИД республики Радослав Сикорский.

«В 200 километрах к северу от Варшавы есть российский анклав — Калининградская область, где сохраняется 100 ядерных боеголовок», — передает слова Сикорского украинские издание «Укринформ». В связи с этим политик считает, что «нападение России» на Евросоюз не является чем-то невероятным.

После начала СВО на Украине США пригрозили нанести удар по позициям РФ в случае применения ею ядерного оружия, ранее рассказал Сикорский. Он также заявлял, что Россия не готовится к применению ядерных ракет на Украине, отметив, что для этого требуется специальная процедура, передает Life. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Сикорскому рассказать, что ему известно о подрывах «Северных потоков» и роли Вашингтона в этом.

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Россия якобы может хранить около 100 ядерных боеголовок в Калининградской области, расположенной вблизи границы с Польшей. Такое мнение выразил глава МИД республики Радослав Сикорский. «В 200 километрах к северу от Варшавы есть российский анклав — Калининградская область, где сохраняется 100 ядерных боеголовок», — передает слова Сикорского украинские издание «Укринформ». В связи с этим политик считает, что «нападение России» на Евросоюз не является чем-то невероятным. После начала СВО на Украине США пригрозили нанести удар по позициям РФ в случае применения ею ядерного оружия, ранее рассказал Сикорский. Он также заявлял, что Россия не готовится к применению ядерных ракет на Украине, отметив, что для этого требуется специальная процедура, передает Life. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Сикорскому рассказать, что ему известно о подрывах «Северных потоков» и роли Вашингтона в этом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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