Захарова ответила главе МИД Польши на угрозы удара США по позициям ВС России

Представитель МИД РФ Мария Захарова предложила министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому поделиться информацией о возможной причастности США к инцидентам с «Северными потоками». Ранее Сикорский заявлял, что Вашингтон якобы сможет уничтожить российские позиции на Украине в случае применения ядерного оружия РФ.
«Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах „Северных потоков“ и роли Вашингтона в этом преступлении», — заявила Мария Захарова. Ее слова приводит газета «Известия».
Комментарий Захаровой последовал после заявления Сикорского о том, что США уничтожат российские позиции на Украине в случае применения РФ ядерного оружия. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил нежелание России участвовать в «ядерной риторике» западных лидеров и напомнил о существующих положениях российской ядерной доктрины.
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