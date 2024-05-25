25 мая 2024

Захарова ответила главе МИД Польши на угрозы удара США по позициям ВС России

Захарова: Польша должна раскрыть участие США в подрыве «Северных потоков»
© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова ответила главе МИД Польши
Захарова ответила главе МИД Польши Фото:

Представитель МИД РФ Мария Захарова предложила министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому поделиться информацией о возможной причастности США к инцидентам с «Северными потоками». Ранее Сикорский заявлял, что Вашингтон якобы сможет уничтожить российские позиции на Украине в случае применения ядерного оружия РФ.

«Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах „Северных потоков“ и роли Вашингтона в этом преступлении», — заявила Мария Захарова. Ее слова приводит газета «Известия».

Комментарий Захаровой последовал после заявления Сикорского о том, что США уничтожат российские позиции на Украине в случае применения РФ ядерного оружия. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил нежелание России участвовать в «ядерной риторике» западных лидеров и напомнил о существующих положениях российской ядерной доктрины.

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Представитель МИД РФ Мария Захарова предложила министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому поделиться информацией о возможной причастности США к инцидентам с «Северными потоками». Ранее Сикорский заявлял, что Вашингтон якобы сможет уничтожить российские позиции на Украине в случае применения ядерного оружия РФ. «Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах „Северных потоков“ и роли Вашингтона в этом преступлении», — заявила Мария Захарова. Ее слова приводит газета «Известия». Комментарий Захаровой последовал после заявления Сикорского о том, что США уничтожат российские позиции на Украине в случае применения РФ ядерного оружия. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил нежелание России участвовать в «ядерной риторике» западных лидеров и напомнил о существующих положениях российской ядерной доктрины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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