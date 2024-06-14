Глава ЯНАО Артюхов: в ДНР мы восстанавливаем всю инфраструктуру

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Дмитрий Артюхов сообщил, что власти Украины не ремонтировали объекты в Волновахе
Дмитрий Артюхов сообщил, что власти Украины не ремонтировали объекты в Волновахе Фото:

Строители из ЯНАО восстанавливают в Волновахе (ДНР) не только дома и здания, пострадавшие от обстрелов ВСУ, но и инфраструктуру, давно нуждающуюся в ремонте. Об этом сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов в интервью, которое он дал в честь двух лет сотрудничества.

«В Волновахе бросалось в глаза, что-то было разрушено обстрелами, а что-то десятилетиями не ремонтировалось [властями Украины]. Мы будем не только восстанавливать там, где разрушено, а всю инфраструктуру. Взяли в работу 300 объектов, 200 из них уже восстановили», — глава округа в ходе интервью с заместителем гендиректора Республиканского медиахолдинга ДНР Наталией Хрусталевой. Ссылкой на интервью Артюхов поделился в социальных сетях. 

Дмитрий Артюхов и глава ДНР Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве 14 июня 2022 года. За два года ямальские строители восстановили или возвели с нуля более 200 многоквартирных домов, школы, детские сады, школу искусств, техникум, общежитие, больницу и многие другие объекты.

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Строители из ЯНАО восстанавливают в Волновахе (ДНР) не только дома и здания, пострадавшие от обстрелов ВСУ, но и инфраструктуру, давно нуждающуюся в ремонте. Об этом сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов в интервью, которое он дал в честь двух лет сотрудничества. «В Волновахе бросалось в глаза, что-то было разрушено обстрелами, а что-то десятилетиями не ремонтировалось [властями Украины]. Мы будем не только восстанавливать там, где разрушено, а всю инфраструктуру. Взяли в работу 300 объектов, 200 из них уже восстановили», — глава округа в ходе интервью с заместителем гендиректора Республиканского медиахолдинга ДНР Наталией Хрусталевой. Ссылкой на интервью Артюхов поделился в социальных сетях.  Дмитрий Артюхов и глава ДНР Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве 14 июня 2022 года.  За два года ямальские строители восстановили или возвели с нуля более 200 многоквартирных домов , школы, детские сады, школу искусств, техникум, общежитие, больницу и многие другие объекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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