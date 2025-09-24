В Совфеде предупредили об увеличении штрафов за курение подъезде в 10 раз

В ближайшие два года в России может появиться закон о резком увеличении штрафов за курение и употребление алкоголя в подъездах жилых домов. Такое заявление сделала сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.
«Документ уже внесен в Госдуму и получил поддержку большинства парламентариев, что свидетельствует о намерении серьезно ужесточить ответственность», — рассказала Ольга Епифанова, ее слова передает «Газета.Ru». По данным сенатора, вероятность принятия документа оценивается в 75%.
Она уточнила, что штрафы вырастут с 1,5 тыс. до 15 тыс. рублей, а за повторное нарушение в течение года сумма может достигать 30 тыс. рублей или закончиться административным арестом сроком до 15 суток. По ее словам, такие меры помогут создать более безопасную и комфортную обстановку в домах. Сенатор отметила, что аналогичные правила действуют в ряде стран — Сингапуре, Исландии и Новой Зеландии, где высокие санкции уже привели к снижению числа нарушителей и улучшили порядок в жилых районах. Российский законопроект учитывает этот опыт и предлагает строгий, но рациональный подход к проблеме.
Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» 21 сентября обратились к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с официальным предложением повысить штрафы за курение и распитие алкоголя в подъездах. По мнению авторов инициативы, ужесточение ответственности позволит существенно снизить количество подобных правонарушений и повысить уровень санитарной безопасности для всех жителей многоквартирных домов.
