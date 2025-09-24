Принят закон о защите прав пользователей цифровых подписок: что это значит

На пленарном заседании Госдумы депутаты одобрили во втором и третьем чтениях поправки в статью 161 закона РФ «О защите прав потребителей», нацеленные на усиление прав пользователей цифровых подписок. Согласно изменениям, сервисы, предоставляющие подписки, теперь обязаны принимать от пользователей уведомления об отказе от использования ранее сохраненных банковских реквизитов.
Такая возможность должна быть реализована, в том числе, в электронном виде, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, что в случае подачи такого заявления дальнейшее автоматическое продление платных услуг станет невозможным. Что значат новые поправки — в материале URA.RU.
Первые предложения
Изначальная редакция законопроекта, подготовленная правительством, отличалась высокой степенью проработанности и амбициозностью. Документ устанавливал так называемый «золотой стандарт» регулирования рынка подписных сервисов.
Согласно проекту, сервисы были обязаны заблаговременно — не менее чем за 24 часа до планируемого списания средств — информировать пользователя о предстоящем платеже. В уведомлении должна содержаться дата оплаты, подробная инструкция по отказу, а также прямая ссылка для отмены подписки. В случае отсутствия такого оповещения с пользователей не имели права взимать деньги, а несанкционированные списания подлежали обязательному возврату.
Кроме того, Роскомнадзор наделялся полномочиями утверждать унифицированные требования к внешнему виду и расположению кнопки отмены подписки на интернет-ресурсах, что должно было обеспечить ее доступность для всех пользователей. Дополнительно вводился запрет на списание средств с банковских карт, данные о которых были удалены с сайта. Все эти положения были направлены на устранение основных проблем, на которые чаще всего жаловались россияне:
- сложности с отслеживанием подписок,
- невозможность оперативно отказаться от услуги,
- несанкционированные списания без предварительного уведомления.
Изменения в тексте поправок
Согласно материалам, представленным в таблице поправок, одобренных Комитетом Госдумы по промышленности и торговле под руководством Владимира Гутенева, изначальная концепция законопроекта подверглась изменениям. Из документа были удалены разделы.
В частности, исключены положения, предусматривающие обязательное уведомление пользователей и возврат денежных средств. Теперь сервисы сохраняют возможность списывать оплату без предварительного оповещения, как это происходило ранее.
Также были сняты требования по стандартизации кнопки отмены подписки, что позволяет по-прежнему размещать ее в труднодоступных разделах пользовательских настроек. Кроме того, из проекта исключено указание на то, что отмененная подписка должна оставаться активной до окончания уже оплаченного периода. Дополнительно отменено разграничение полномочий между надзорными органами.
Какие поправки приняли
В тексте закона, окончательно принятом во втором чтении, есть существенная норма. Теперь исполнителям запрещено использовать реквизиты банковской карты или счета для списания регулярных платежей в случаях, когда потребитель уже отказался от их использования. Иными словами, если пользователь удалил карту из своего профиля на сайте стримингового сервиса или маркетплейса, компания не имеет права применять ранее сохраненные данные для новых списаний. Кроме того, организация обязана обеспечить техническую возможность для отказа от использования карты. Эта поправка призвана защитить граждан от наиболее очевидных злоупотреблений, когда средства продолжают списываться с карт, давно удаленных из личного кабинета.
Что это значит для россиян
С 1 марта 2026 года вступают в силу меры, направленные на защиту пользователей от списаний средств с банковских карт, удаленных из их профилей. При этом сервисы по-прежнему не будут обязаны уведомлять пользователей о предстоящем списании, а также сохранят возможность размещать кнопку отмены подписки в малозаметных местах.
Володин анонсировал закон еще в 2024 году
Вячеслав Володин в сентябре 2024 года заявил, что в Госдуме планируется рассмотреть законопроект, направленный на повышение прозрачности оказания платных услуг цифровых платформ и сервисов для населения. Документ предусматривал обязательное включение в договоры об онлайн-подписках сведений о сроке их действия, размере и периодичности платежей, а также порядке отказа от услуги. При этом договор должен был действовать исключительно до окончания оплаченного периода. Тогда председатель ГД отметил, что реализация подобных норм позволит предотвратить необоснованные списания денежных средств с банковских счетов россиян, использующих цифровые подписки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.