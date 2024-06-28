Mash: труп бывшего топ-менеджера «Трансаэро» нашли в его же квартире

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Труп Сергея Быхала пролежал неделю в квартире
Труп Сергея Быхала пролежал неделю в квартире Фото:

Тело экс-топ-менеджера компании «Трансаэро» Сергея Быхала было обнаружено в его собственной квартире. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По предварительным данным, причиной смерти стала почечная недостаточность.

«На днях внучка Быхала приехала проведать деда. Когда девушка зашла в квартиру, мужчина лежал на полу», — говорится в сообщении.

Быхал последний раз связывался со своими родственниками 14 июня. Два года назад у экс-директора по связям с общественностью был выявлен рак почек.

Авиакомпания «Трансаэро» прекратила операционную деятельность. Ее работа остановлена в связи с решением Росавиации Минтранса РФ об аннулировании сертификата эксплуатанта с 26 октября 2015 года.

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Тело экс-топ-менеджера компании «Трансаэро» Сергея Быхала было обнаружено в его собственной квартире. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По предварительным данным, причиной смерти стала почечная недостаточность. «На днях внучка Быхала приехала проведать деда. Когда девушка зашла в квартиру, мужчина лежал на полу», — говорится в сообщении. Быхал последний раз связывался со своими родственниками 14 июня. Два года назад у экс-директора по связям с общественностью был выявлен рак почек. Авиакомпания «Трансаэро» прекратила операционную деятельность. Ее работа остановлена в связи с решением Росавиации Минтранса РФ об аннулировании сертификата эксплуатанта с 26 октября 2015 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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