04 ноября 2024

Глава минстроя Сербии подал в отставку из-за 14 жертв при обрушении козырька

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава минстроя Сербии сложил с себя полномочия после трагедии на вокзале
Глава минстроя Сербии сложил с себя полномочия после трагедии на вокзале Фото:

Министр строительства Сербии Горан Весич объявил о своей отставке после трагического инцидента, в результате которого при обрушении козырька на железнодорожной станции в Нови-Саде погибли 14 человек. Он сообщил, что решение об уходе с занимаемой должности было принято им в день происшествия.

«О своем желании подать в отставку я сообщил в тот же день главе правительства Сербии, когда произошло несчастье в Нови-Саде. Хочу вас оповестить, что официально подам в отставку с поста министра строительства Сербии», — заявил Весич на пресс-конференции. 

На железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября рухнул пятидесантиметровый козырек из бетона, металла и стекла, что привело к гибели 14 человек, среди них были две девочки 5 и 9 лет. Еще трое пострадавших проходят лечение. Глава минстроя заявил, что проверка должна выяснить, почему козырек не был отремонтирован. В Сербии и Боснии и Герцеговине 2 ноября был объявлен днем траура, пишет «Царьград». 

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Министр строительства Сербии Горан Весич объявил о своей отставке после трагического инцидента, в результате которого при обрушении козырька на железнодорожной станции в Нови-Саде погибли 14 человек. Он сообщил, что решение об уходе с занимаемой должности было принято им в день происшествия. «О своем желании подать в отставку я сообщил в тот же день главе правительства Сербии, когда произошло несчастье в Нови-Саде. Хочу вас оповестить, что официально подам в отставку с поста министра строительства Сербии», — заявил Весич на пресс-конференции.  На железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября рухнул пятидесантиметровый козырек из бетона, металла и стекла, что привело к гибели 14 человек, среди них были две девочки 5 и 9 лет. Еще трое пострадавших проходят лечение. Глава минстроя заявил, что проверка должна выяснить, почему козырек не был отремонтирован. В Сербии и Боснии и Герцеговине 2 ноября был объявлен днем траура, пишет «Царьград». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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