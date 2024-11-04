BNS: Литва закроет прием в армию жителей страны с российским гражданством

Литва не будет принимать на военную службу граждан с двойным гражданством, включая российское, белорусское или китайское. Такой законопроект разработали министерством обороны страны и комитет сейма по национальной безопасности и обороне.
«Такие лица не должны приниматься на военную службу, а те, кто принял гражданство России, Белоруссии или Китая уже во время прохождения службы, должны быть уволены из армии», — заявил глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас. Его слова передает агентство BNS.
Законопроект определяет Россию, Белоруссию и Китай как страны, представляющие угрозу национальной безопасности Литвы. В документе утверждается, что контакты с указанными государствами представляют собой рискованный фактор для военнослужащих. Ранее военное руководство Литвы уже ввело запрет на нерабочие поездки в эти страны для своего военного персонала.
В конце октября литовское правительство приняло решение об одностороннем прекращении действия договора о торговом судоходстве с Россией. Этот договор был заключен в 1993 году и начал действовать с 1994 года.
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