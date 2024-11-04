Из торгового центра в Самаре эвакуируют людей

В ТЦ Самары эвакуируют людей, о причинах пока не сообщается
В Самаре проходит массовая эвакуация людей из торгового центра Letout. Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.
«В самарском ТЦ Letout эвакуация», — сообщают очевидцы. Кроме того, людей выводят на улицу из местных термальных пунктов, например — «Самарских терм».
Журналисты издания 63.ru также подтвердили соответствующую информацию. О причинах не сообщается. Пользователи в соцсетях предполагают, что это может быть учебная тревога.
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