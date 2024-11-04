Из торгового центра в Самаре эвакуируют людей

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Эвакуация ТЦ Алмаз. Пермь, охранник
В ТЦ Самары эвакуируют людей, о причинах пока не сообщается Фото:

В Самаре проходит массовая эвакуация людей из торгового центра Letout. Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.

«В самарском ТЦ Letout эвакуация», — сообщают очевидцы. Кроме того, людей выводят на улицу из местных термальных пунктов, например — «Самарских терм».

Журналисты издания 63.ru также подтвердили соответствующую информацию. О причинах не сообщается. Пользователи в соцсетях предполагают, что это может быть учебная тревога.

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В Самаре проходит массовая эвакуация людей из торгового центра Letout. Об этом сообщают местные паблики в соцсетях. «В самарском ТЦ Letout эвакуация», — сообщают очевидцы. Кроме того, людей выводят на улицу из местных термальных пунктов, например — «Самарских терм». Журналисты издания 63.ru также подтвердили соответствующую информацию. О причинах не сообщается. Пользователи в соцсетях предполагают, что это может быть учебная тревога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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