Российские войска продвинулись за пределы освобожденного населенного пункта Горняк в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
«В этот раз приветствую вас из города Горняка, который освобожден Вооруженными силами Российской Федерации. <...> Сейчас мы видим, что работы предстоит много, ребята уже продвинулись и дальше», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. Он уточнил, что операции российских войск продолжаются за пределами Горняка в направлении красноармейскому. Пушили упомянул, что время еще не пришло для входа коммунальных служб в город.
Ранее Минобороны РФ сообщил об освобождении сразу трех населенных пунктов в ДНР. В их число входит Горняк, Екатериновка и Доброволье. Вооруженные силы Российской Федерации укрепили свои позиции на передовой линии фронта.
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