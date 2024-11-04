Пушилин: российские войска продвинулись за пределы Горняка

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Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС РФ в регионе
Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС РФ в регионе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска продвинулись за пределы освобожденного населенного пункта Горняк в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В этот раз приветствую вас из города Горняка, который освобожден Вооруженными силами Российской Федерации. <...> Сейчас мы видим, что работы предстоит много, ребята уже продвинулись и дальше», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. Он уточнил, что операции российских войск продолжаются за пределами Горняка в направлении красноармейскому. Пушили упомянул, что время еще не пришло для входа коммунальных служб в город.

Ранее Минобороны РФ сообщил об освобождении сразу трех населенных пунктов в ДНР. В их число входит Горняк, Екатериновка и Доброволье. Вооруженные силы Российской Федерации укрепили свои позиции на передовой линии фронта.

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Российские войска продвинулись за пределы освобожденного населенного пункта Горняк в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. «В этот раз приветствую вас из города Горняка, который освобожден Вооруженными силами Российской Федерации. <...> Сейчас мы видим, что работы предстоит много, ребята уже продвинулись и дальше», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. Он уточнил, что операции российских войск продолжаются за пределами Горняка в направлении красноармейскому. Пушили упомянул, что время еще не пришло для входа коммунальных служб в город. Ранее Минобороны РФ сообщил об освобождении сразу трех населенных пунктов в ДНР. В их число входит Горняк, Екатериновка и Доброволье. Вооруженные силы Российской Федерации укрепили свои позиции на передовой линии фронта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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