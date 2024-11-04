Ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения полуострова в составе Украины, оценивается в несколько триллионов рублей. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
«Уже сейчас понятно, что счет пойдет на триллионы рублей. В украинский период был нанесен ущерб экономике, экологии, культуре Крыма. Пришло в негодность и было разграблено все имущество, оставшееся в Крыму от Советского Союза», — отметил Константинов в беседе с РИА Новости. По словам главы крымского парламента, на протяжении многих лет полуостров страдал от недостаточного внимания и инвестиций со стороны Украины, что привело к серьезному упадку в различных сферах жизнедеятельности Крыма.
В марте 2014 года Крым был присоединен к России в результате референдума. По итогам голосования подавляющее большинство жителей Крыма (96,77%) и Севастополя (95,6%) выразили поддержку идее входа в состав России. Тем не менее Украина продолжает рассматривать Крым как свою временно оккупированную территорию, получая поддержку в этом вопросе от Запада. Власти РФ неоднократно подчеркивали, что решение о присоединении Крыма к России было принято на основе демократических процедур, в строгом соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН.
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