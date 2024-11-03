03 ноября 2024

В Петербурге задержали мужчину, который провозил запал от ручной гранаты

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Мужчина пытался провезти в багаже запал ручной гранаты
Мужчина пытался провезти в багаже запал ручной гранаты Фото:

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сотрудники безопасности вечером 3 ноября задержали пассажира, который хотел провезти в багаже запал от ручной гранаты. Об этом сообщил источник.

«Сотрудники безопасности задержали в Пулково пассажира, который провозил в багаже запал от ручной гранаты… Мужчина ожидал в аэропорту внутренний стыковочный рейс», — сообщил собеседник издания 78.ru.

В данный момент багажный двор опечатан, а на месте работают силовики. В пресс-службе Пулково также сообщили изданию, что аэропорт работает в прежнем режиме.

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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сотрудники безопасности вечером 3 ноября задержали пассажира, который хотел провезти в багаже запал от ручной гранаты. Об этом сообщил источник. «Сотрудники безопасности задержали в Пулково пассажира, который провозил в багаже запал от ручной гранаты… Мужчина ожидал в аэропорту внутренний стыковочный рейс», — сообщил собеседник издания 78.ru. В данный момент багажный двор опечатан, а на месте работают силовики. В пресс-службе Пулково также сообщили изданию, что аэропорт работает в прежнем режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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