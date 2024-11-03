В Петербурге задержали мужчину, который провозил запал от ручной гранаты

Мужчина пытался провезти в багаже запал ручной гранаты
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сотрудники безопасности вечером 3 ноября задержали пассажира, который хотел провезти в багаже запал от ручной гранаты. Об этом сообщил источник.
«Сотрудники безопасности задержали в Пулково пассажира, который провозил в багаже запал от ручной гранаты… Мужчина ожидал в аэропорту внутренний стыковочный рейс», — сообщил собеседник издания 78.ru.
В данный момент багажный двор опечатан, а на месте работают силовики. В пресс-службе Пулково также сообщили изданию, что аэропорт работает в прежнем режиме.
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