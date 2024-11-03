03 ноября 2024

В Чечне назвали фейком приказ об обязательном ношении хиджаба

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Военно-профессиональная ориентация школьников. Курган, хиджаб
Чеченцев призвали доверять только проверенной информации после фейка об обязательном ношении хиджаба Фото:

В Чечне опровергли появление приказа об обязательном ношении хиджаба на территории республики. Информацию назвала фейком пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ).

«В социальных сетях распространяется ложная информация — „Приказ об обязательном ношении хиджаба на территории ЧР“. Данная информация не соответствует действительности», — сообщило ДУМ в своем telegram-канале.

В Духовном управлении призвали население не распространять ложную информацию и доверять только данным из проверенных источников. Чеченцам также напомнили, что ложь является тяжким грехом.

Ранее муфтий Чечни и советник главы республики Салах Межиев заступился школьников Владимирской области, которым запретили ношение никабов и хиджабов. Он отметил, что это противоречит положениям Конституции РФ.

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В Чечне опровергли появление приказа об обязательном ношении хиджаба на территории республики. Информацию назвала фейком пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ). «В социальных сетях распространяется ложная информация — „Приказ об обязательном ношении хиджаба на территории ЧР“. Данная информация не соответствует действительности», — сообщило ДУМ в своем telegram-канале. В Духовном управлении призвали население не распространять ложную информацию и доверять только данным из проверенных источников. Чеченцам также напомнили, что ложь является тяжким грехом. Ранее муфтий Чечни и советник главы республики Салах Межиев заступился школьников Владимирской области, которым запретили ношение никабов и хиджабов. Он отметил, что это противоречит положениям Конституции РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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