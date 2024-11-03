В Чечне назвали фейком приказ об обязательном ношении хиджаба

В Чечне опровергли появление приказа об обязательном ношении хиджаба на территории республики. Информацию назвала фейком пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ).
«В социальных сетях распространяется ложная информация — „Приказ об обязательном ношении хиджаба на территории ЧР“. Данная информация не соответствует действительности», — сообщило ДУМ в своем telegram-канале.
В Духовном управлении призвали население не распространять ложную информацию и доверять только данным из проверенных источников. Чеченцам также напомнили, что ложь является тяжким грехом.
Ранее муфтий Чечни и советник главы республики Салах Межиев заступился школьников Владимирской области, которым запретили ношение никабов и хиджабов. Он отметил, что это противоречит положениям Конституции РФ.
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