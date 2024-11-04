В Петербурге самолет готовят к экстренной посадке

В Пулково совершит аварийную посадку самолет, вылетевший из Москвы

04 ноября 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

Sukhoi Superjet готовится совершить экстренную посадку в аэропорту Пулково Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в петербургском аэропорту Пулково. Он совершает рейс из Москвы. Об этом сообщает telegram-канал «78 | НОВОСТИ». «Самолет авиакомпании „Россия“ готовится к аварийной посадке в Пулково», — передают авторы канала, ссылаясь на источник. При этом официального подтверждения об этом пока не последовало. URA.RU подало запрос в пресс-службу Пулково. Ответ ожидается. Отмечается, что причиной незапланированной посадки может послужить возгорание в багажном отделении. Самолет вылетел из московского аэропорта Шереметьево. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в петербургском аэропорту Пулково. Он совершает рейс из Москвы. Об этом сообщает telegram-канал «78 | НОВОСТИ». «Самолет авиакомпании „Россия“ готовится к аварийной посадке в Пулково», — передают авторы канала, ссылаясь на источник. При этом официального подтверждения об этом пока не последовало. URA.RU подало запрос в пресс-службу Пулково. Ответ ожидается. Отмечается, что причиной незапланированной посадки может послужить возгорание в багажном отделении. Самолет вылетел из московского аэропорта Шереметьево.