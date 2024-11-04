В Петербурге самолет готовят к экстренной посадке

В Пулково совершит аварийную посадку самолет, вылетевший из Москвы
© Служба новостей «URA.RU»
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Sukhoi Superjet готовится совершить экстренную посадку в аэропорту Пулково Фото:

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в петербургском аэропорту Пулково. Он совершает рейс из Москвы. Об этом сообщает telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

«Самолет авиакомпании „Россия“ готовится к аварийной посадке в Пулково», — передают авторы канала, ссылаясь на источник. При этом официального подтверждения об этом пока не последовало.

URA.RU подало запрос в пресс-службу Пулково. Ответ ожидается.

Отмечается, что причиной незапланированной посадки может послужить возгорание в багажном отделении. Самолет вылетел из московского аэропорта Шереметьево.

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Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в петербургском аэропорту Пулково. Он совершает рейс из Москвы. Об этом сообщает telegram-канал «78 | НОВОСТИ». «Самолет авиакомпании „Россия“ готовится к аварийной посадке в Пулково», — передают авторы канала, ссылаясь на источник. При этом официального подтверждения об этом пока не последовало. URA.RU подало запрос в пресс-службу Пулково. Ответ ожидается. Отмечается, что причиной незапланированной посадки может послужить возгорание в багажном отделении. Самолет вылетел из московского аэропорта Шереметьево.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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