В Петербурге самолет готовят к экстренной посадке

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в петербургском аэропорту Пулково. Он совершает рейс из Москвы. Об этом сообщает telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
«Самолет авиакомпании „Россия“ готовится к аварийной посадке в Пулково», — передают авторы канала, ссылаясь на источник. При этом официального подтверждения об этом пока не последовало.
URA.RU подало запрос в пресс-службу Пулково. Ответ ожидается.
Отмечается, что причиной незапланированной посадки может послужить возгорание в багажном отделении. Самолет вылетел из московского аэропорта Шереметьево.
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