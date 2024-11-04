ВСУ эвакуируют жителей Константиновки в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали эвакуировать своих гражданских на территории подконтрольной Киеву Константиновки (ДНР). Об этом сообщили силовые структуры.
«Противник начал эвакуацию гражданских из Константиновки», — рассказали журналистам ТАСС в силовых структурах. Отдельно отмечается, что городская администрация уже покинула населенный пункт.
Российские военные постепенно продвигаются вперед на донецком направлении, освобождая населенные пункты от украинских сил. На днях сообщалось, что в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР больше не осталось очагов сопротивления ВСУ.
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