ВСУ эвакуируют жителей Константиновки в ДНР

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ВСУ эвакуируют украинское население в Константиновке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали эвакуировать своих гражданских на территории подконтрольной Киеву Константиновки (ДНР). Об этом сообщили силовые структуры.

«Противник начал эвакуацию гражданских из Константиновки», — рассказали журналистам ТАСС в силовых структурах. Отдельно отмечается, что городская администрация уже покинула населенный пункт.

Российские военные постепенно продвигаются вперед на донецком направлении, освобождая населенные пункты от украинских сил. На днях сообщалось, что в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР больше не осталось очагов сопротивления ВСУ.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали эвакуировать своих гражданских на территории подконтрольной Киеву Константиновки (ДНР). Об этом сообщили силовые структуры. «Противник начал эвакуацию гражданских из Константиновки», — рассказали журналистам ТАСС в силовых структурах. Отдельно отмечается, что городская администрация уже покинула населенный пункт. Российские военные постепенно продвигаются вперед на донецком направлении, освобождая населенные пункты от украинских сил. На днях сообщалось, что в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР больше не осталось очагов сопротивления ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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