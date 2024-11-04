ВСУ эвакуируют жителей Константиновки в ДНР

04 ноября 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

ВСУ эвакуируют украинское население в Константиновке Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали эвакуировать своих гражданских на территории подконтрольной Киеву Константиновки (ДНР). Об этом сообщили силовые структуры. «Противник начал эвакуацию гражданских из Константиновки», — рассказали журналистам ТАСС в силовых структурах. Отдельно отмечается, что городская администрация уже покинула населенный пункт. Российские военные постепенно продвигаются вперед на донецком направлении, освобождая населенные пункты от украинских сил. На днях сообщалось, что в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР больше не осталось очагов сопротивления ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали эвакуировать своих гражданских на территории подконтрольной Киеву Константиновки (ДНР). Об этом сообщили силовые структуры. «Противник начал эвакуацию гражданских из Константиновки», — рассказали журналистам ТАСС в силовых структурах. Отдельно отмечается, что городская администрация уже покинула населенный пункт. Российские военные постепенно продвигаются вперед на донецком направлении, освобождая населенные пункты от украинских сил. На днях сообщалось, что в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР больше не осталось очагов сопротивления ВСУ.