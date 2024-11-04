Лукашенко нашел новый способ показать важность РФ и Беларуси для мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сократить добычу калийных удобрений (минеральные вещества, используемые как источник калия для питания растений). Об этом глава республики заявил на встрече с новым генеральным директором компании «Беларуськалий» Андреем Рыбаковым.
«Я просил бы тебя проработать вопрос с кем это нужно, особенно с россиянами. <...> Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10, может 11, снизить добычу калийных удобрений», — приводит слова Лукашенко агентство «Белта».
Белорусский лидер объяснил, что цены на калийные удобрения сейчас самые низкие в истории, при этом работать шахтерам непросто. По мнению Лукашенко, решение снизить добычу удобрений создаст понимание ценности данной продукции, и что за нее «надо платить соответствующие средства». Он заверил, что дефицита при этом не будет.
В 2023 году мировое производство калийных удобрений составило 68 миллион тонн. При этом Россия и Белоруссия являются крупнейшими игроками в этой отрасли: на долю двух государств приходится порядка 35% от общего объема. По словам зампредседателя правительства РФ Дмитрия Патрушева, это позволяет обеспечить сырьем внутренний рынок и направить значительные объемы на экспорт. Основные импортеры удобрения — Бразилия, Китай и страны Запада.
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