МВФ примет решение о выделении Киеву нового транша помощи в ближайшие недели

Международный валютный фонд (МВФ) скоро рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного финансового транша. Представитель фонда подтвердил, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.
«Это будет в ближайшие недели», — сообщил представитель МВФ агентству РИА Новости. Так он ответил на вопрос о том, когда исполнительный совет фонда планирует одобрить новый транш помощи Украине на сумму 2,2 млрд долларов.
Ранее сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о четвертом пересмотре механизма EFF в Украине. Соглашение, при условии одобрения Исполнительным советом МВФ, позволит выделить Украине около 2,2 млрд долларов, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице МВФ в соцсети Х.
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