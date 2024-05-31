МВФ примет решение о выделении Киеву нового транша помощи в ближайшие недели

01 июня 2024 в 05:25 Размер текста - 17 +

Украине хотят направить 2,2 млрд рублей Фото: Василий Заболотных © URA.RU Международный валютный фонд (МВФ) скоро рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного финансового транша. Представитель фонда подтвердил, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. «Это будет в ближайшие недели», — сообщил представитель МВФ агентству РИА Новости. Так он ответил на вопрос о том, когда исполнительный совет фонда планирует одобрить новый транш помощи Украине на сумму 2,2 млрд долларов. Ранее сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о четвертом пересмотре механизма EFF в Украине. Соглашение, при условии одобрения Исполнительным советом МВФ, позволит выделить Украине около 2,2 млрд долларов, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице МВФ в соцсети Х. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международный валютный фонд (МВФ) скоро рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного финансового транша. Представитель фонда подтвердил, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. «Это будет в ближайшие недели», — сообщил представитель МВФ агентству РИА Новости. Так он ответил на вопрос о том, когда исполнительный совет фонда планирует одобрить новый транш помощи Украине на сумму 2,2 млрд долларов. Ранее сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о четвертом пересмотре механизма EFF в Украине. Соглашение, при условии одобрения Исполнительным советом МВФ, позволит выделить Украине около 2,2 млрд долларов, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице МВФ в соцсети Х.