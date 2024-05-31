31 мая 2024

МВФ примет решение о выделении Киеву нового транша помощи в ближайшие недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Фото. Пермь., флаг украины
Украине хотят направить 2,2 млрд рублей Фото:

Международный валютный фонд (МВФ) скоро рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного финансового транша. Представитель фонда подтвердил, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

«Это будет в ближайшие недели», — сообщил представитель МВФ агентству РИА Новости. Так он ответил на вопрос о том, когда исполнительный совет фонда планирует одобрить новый транш помощи Украине на сумму 2,2 млрд долларов.

Ранее сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о четвертом пересмотре механизма EFF в Украине. Соглашение, при условии одобрения Исполнительным советом МВФ, позволит выделить Украине около 2,2 млрд долларов, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице МВФ в соцсети Х.

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Международный валютный фонд (МВФ) скоро рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного финансового транша. Представитель фонда подтвердил, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. «Это будет в ближайшие недели», — сообщил представитель МВФ агентству РИА Новости. Так он ответил на вопрос о том, когда исполнительный совет фонда планирует одобрить новый транш помощи Украине на сумму 2,2 млрд долларов. Ранее сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о четвертом пересмотре механизма EFF в Украине. Соглашение, при условии одобрения Исполнительным советом МВФ, позволит выделить Украине около 2,2 млрд долларов, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице МВФ в соцсети Х.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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