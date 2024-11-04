В ЦИК Молдавии заявили о более чем 200 инцидентах на выборах

На недавних президентских выборах в Молдавии, прошедших 3 ноября, было зафиксировано более 200 инцидентов, однако серьезных нарушений не обнаружено. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман.
«Выборы прошли в свободной обстановке и без серьезных инцидентов. Все же в течение дня мы были проинформированы Генеральным комиссариатом полиции о 225 инцидентах и нарушениях», — подчеркнула Караман в ходе брифинга по итогам выборов, трансляция проходит на сайте ЦИК. По словам председателя, несмотря на значительное количество мелких инцидентов, они не повлияли на общую картину выборов и их результаты.
В Молдавии 3 ноября состоялся второй тур президентских выборов. В финальный этап президентских выборов в Молдавии вышли два кандидата: действующий президент Майя Санду, известная своей проевропейской политикой, и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, представляющий оппозиционную Партию социалистов. Первая активно поддерживает евроинтеграцию, введение санкций в отношении Российской Федерации и налагает более строгие регуляции на средства массовой информации, аргументируя это необходимостью борьбы с дезинформацией. Александр Стояногло, имеющий корни из Гагаузии и ранее уволенный в ходе политической чистки при Санду, выступает за умеренные и прагматичные отношения с Россией, однако также выражает поддержку европейской интеграции страны.
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