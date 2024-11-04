Глава МИД Германии пообещала согреть Украину зимой

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила необъявленный визит в Киев, где подтвердила поддержку Украины со стороны ФРГ. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии, поездка была организована без предварительных анонсов по соображениям безопасности.
«Германия вместе со многими партнерами по всему миру твердо стоит на стороне Украины», — заявила Бербок. Ее слова передает ТАСС. Глава МИД ФРГ также напомнила о расширении Германией так называемого зимнего зонтика защиты, выделив дополнительно 170 миллионов евро на энергетическую помощь Украине. Эти меры направлены на поддержку страны в преддверии зимы.
Помимо финансовой помощи, министр выразила поддержку Киеву в усилении ее противовоздушной обороны и интеграции с Евросоюзом. Бербок подчеркнула значимость каждой системы ПВО и отметила прогресс Украины на пути курса реформ, в том числе в области свободы СМИ и борьбы с коррупцией. Это уже восьмой визит министра на Украину с начала конфликта.
Германия занимает второе место после США по объему поставок вооружений Киеву. На данный момент ФРГ направила на военную помощь Украине, а также предусмотрела будущие расходы на сумму около 28 миллиардов евро. Согласно бюджетному плану на 2025 год, финансирование военной поддержки Украины со стороны Германии составит четыре миллиарда евро. Власти России регулярно подчеркивают, что увеличение поставок оружия Украине не повлияет на решимость РФ и не изменит ход спецоперации.
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