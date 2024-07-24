Замминистра транспорта Ирана хочет исключить Россию из крупного проекта

РФ могут отстранить от участия в ключевом железнодорожном проекте на севере Ирана, если она предоставит крупный кредит, необходимый для завершения работ. С таким заявлением выступил иранский министра транспорта Ирана Хейролла Хадеми.
«Присутствие России на железной дороге Решт-Астара будет в бессмысленным, если мы не сможем использовать российский кредит», — Хейроллу Хадеми цитирует агентство ILNA. Министр добавил, что Иран может прибегнуть к другим механизмам для обеспечения финансирования, необходимого для завершения проекта, включая бартерную торговлю нефтью.
При этом россияне все же будут отвечать за ряд оперативных задач в рамках строительства железной дороги. Но все будет зависеть от того, предложит ли РФ хорошую цену за работу. По словам Хадеми, основная часть нового пути сообщения вдоль Каспийского моря будет завершена иранской стороной.
Ранее президент России Владимир Путин подписал межправительственное соглашение с Ираном о строительстве жд-пути Решт-Астара. По его словам, уникальная транспортная артерия «Север-Юг» поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что российская сторона собирается выделить Ирану межгосударственный кредит на сумму в 1,3 млрд евро на реализацию проекта.
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