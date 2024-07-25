25 июля 2024

ТАСС: в Каспийске задержали угрожавших взрывом в многоэтажке

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Силовики завершили обыски в многоэтажке Фото:

В Каспийске (Дагестан) задержаны граждане, закрывшиеся в квартире многоэтажки и угрожавшие в взрывом. Об этом сообщили представители силовых структур.

«Правоохранители завершили обыски в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске. Есть задержанные», — передает информация силовиков ТАСС.

Ранее сообщалось, что неизвестные забаррикадировались в квартире многоэтажного дома в Каспийские. По предварительной информации, они имеют отношение к подготовке терактов.

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В Каспийске (Дагестан) задержаны граждане, закрывшиеся в квартире многоэтажки и угрожавшие в взрывом. Об этом сообщили представители силовых структур. «Правоохранители завершили обыски в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске. Есть задержанные», — передает информация силовиков ТАСС. Ранее сообщалось, что неизвестные забаррикадировались в квартире многоэтажного дома в Каспийские. По предварительной информации, они имеют отношение к подготовке терактов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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