ТАСС: в Каспийске задержали угрожавших взрывом в многоэтажке

26 июля 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

Силовики завершили обыски в многоэтажке Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Каспийске (Дагестан) задержаны граждане, закрывшиеся в квартире многоэтажки и угрожавшие в взрывом. Об этом сообщили представители силовых структур. «Правоохранители завершили обыски в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске. Есть задержанные», — передает информация силовиков ТАСС. Ранее сообщалось, что неизвестные забаррикадировались в квартире многоэтажного дома в Каспийские. По предварительной информации, они имеют отношение к подготовке терактов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каспийске (Дагестан) задержаны граждане, закрывшиеся в квартире многоэтажки и угрожавшие в взрывом. Об этом сообщили представители силовых структур. «Правоохранители завершили обыски в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске. Есть задержанные», — передает информация силовиков ТАСС. Ранее сообщалось, что неизвестные забаррикадировались в квартире многоэтажного дома в Каспийские. По предварительной информации, они имеют отношение к подготовке терактов.