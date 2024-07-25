ТАСС: в Каспийске задержали угрожавших взрывом в многоэтажке

Силовики завершили обыски в многоэтажке
В Каспийске (Дагестан) задержаны граждане, закрывшиеся в квартире многоэтажки и угрожавшие в взрывом. Об этом сообщили представители силовых структур.
«Правоохранители завершили обыски в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске. Есть задержанные», — передает информация силовиков ТАСС.
Ранее сообщалось, что неизвестные забаррикадировались в квартире многоэтажного дома в Каспийские. По предварительной информации, они имеют отношение к подготовке терактов.
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