Axios: США всерьез обеспокоены риском войны Израиля и «Хезболлы»

Американская администрация выразила серьезную озабоченность в связи с обстрелом поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, опасаясь, что это может привести к полномасштабной войне между Израилем и шиитским движением «Хезболла» в Ливане. Информация об этом появилась на портале Axios, ссылающемся на американских государственных деятелей.
«То, что произошло сегодня, может стать спусковым крючком для того, о чем мы беспокоились и чего мы пытались избежать на протяжении 10 месяцев», — прокомментировал ситуацию один из американских чиновников. Его слова приводит портал Axios.
Инцидент на Голанских высотах вызвал резкую реакцию со стороны Израиля. Глава МИД страны Исраэль Кац остро осудил произошедшее, заявив, что это действие «пересекает все красные линии». Он также предупредил, что Израиль готов к жесткому ответу и находится на грани полномасштабного военного конфликта с «Хезболла» и Ливаном.
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