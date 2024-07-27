Глава МИД Кац: Израиль приблизился к полномасштабной войне с Ливаном

Израиль приблизился к полномасштабной войне с Ливаном и движением «Хезболла». Об этом сказал глава МИД Израиля Исраэль Кац.
«Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном», — приводит слова Каца ТАСС. Поводом для такого заявления стал обстрел населенного пункта Мадждаль-Шамс на занятых Израилем Голанских высотах.
По данным израильских СМИ, в результате ракетного удара по спортивной площадке в Мадждаль-Шамсе погибли десять человек, среди которых были дети, и более 30 получили ранения. Израильские официальные лица говорят о том, что сегодняшняя атака «может означать смену направления войны». В этой связи Тель-Авив рассматривает возможность жесткого военного ответа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.