27 июля 2024

Глава МИД Кац: Израиль приблизился к полномасштабной войне с Ливаном

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Израиль готовит ответ на атаку "Хезболлы"
Израиль готовит ответ на атаку "Хезболлы" Фото:

Израиль приблизился к полномасштабной войне с Ливаном и движением «Хезболла». Об этом сказал глава МИД Израиля Исраэль Кац.

«Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном», — приводит слова Каца ТАСС. Поводом для такого заявления стал обстрел населенного пункта Мадждаль-Шамс на занятых Израилем Голанских высотах.

По данным израильских СМИ, в результате ракетного удара по спортивной площадке в Мадждаль-Шамсе погибли десять человек, среди которых были дети, и более 30 получили ранения. Израильские официальные лица говорят о том, что сегодняшняя атака «может означать смену направления войны». В этой связи Тель-Авив рассматривает возможность жесткого военного ответа.

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Израиль приблизился к полномасштабной войне с Ливаном и движением «Хезболла». Об этом сказал глава МИД Израиля Исраэль Кац. «Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном», — приводит слова Каца ТАСС. Поводом для такого заявления стал обстрел населенного пункта Мадждаль-Шамс на занятых Израилем Голанских высотах. По данным израильских СМИ, в результате ракетного удара по спортивной площадке в Мадждаль-Шамсе погибли десять человек, среди которых были дети, и более 30 получили ранения. Израильские официальные лица говорят о том, что сегодняшняя атака «может означать смену направления войны». В этой связи Тель-Авив рассматривает возможность жесткого военного ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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