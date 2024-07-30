Президент Сирии Башар Асад и помощник главы Франции Эммануэля Макрона ответили на письма школьницы из Луганска Фаины Савенковой. Юная писательница и драматург отправляла письма в канцелярии президентов.
«Мне отвечал Башар Асад. Я встретилась с его помощником, и он даже пригласил посетить его страну. Мы очень хорошо пообщались, я рада, что он мне ответил», — рассказала Савенкова. Ее слова приводит корреспондент РИА Новости. Она также упомянула, что от канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона получила всего один ответ от помощника, который не содержал конкретных обещаний или действий. Юная писательница обвиняла французского лидера в эскалации конфликта на Украине.
Кроме того, школьница написала открытое письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу. В нем она просит помочь остановить поставки западного оружия Украине.
В своих обращениях Фаина Савенкова акцентировала внимание на ситуации детей Донбасса, призывая мир не забывать о правах детей на мирное детство. Её активная гражданская позиция привела к тому, что в 2021 году её имя было включено в список скандально известного украинского сайта «Миротворец». Несмотря на это, Савенкова продолжает обращаться к международным организациям с призывом остановить огонь в Донбассе.
В 2021 году школьница обратилась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Она попросила закрыть сайт «Миротворец» и остановить огонь, пишет «360.ru».
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