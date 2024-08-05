РИАН: фигуранты дела о махинациях в парке «Патриот» сотрудничают со следствием

06 августа 2024 в 06:00 Размер текста - 17 +

Руководство парка ВС РФ было задержано по делу о мошенничестве Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Директор военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Вячеслав Ахмедов вместе с замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым начали сотрудничать со следствием. Оба являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве. «Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием» — сообщает источник в правоохранительных органах. Его слова передает РИА Новости. Ранее были задержаны руководители парка «Патриот». Следствие считает, что Ахмедов с соучастниками имеют отношение к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение общественного пространства. Строительство парка курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве. Ущерб по делу Ахмедова превысил 40 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Вячеслав Ахмедов вместе с замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым начали сотрудничать со следствием. Оба являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве. «Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием» — сообщает источник в правоохранительных органах. Его слова передает РИА Новости. Ранее были задержаны руководители парка «Патриот». Следствие считает, что Ахмедов с соучастниками имеют отношение к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение общественного пространства. Строительство парка курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве. Ущерб по делу Ахмедова превысил 40 миллионов рублей.