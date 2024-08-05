05 августа 2024

РИАН: фигуранты дела о махинациях в парке «Патриот» сотрудничают со следствием

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Руководство парка ВС РФ было задержано по делу о мошенничестве Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Директор военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Вячеслав Ахмедов вместе с замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым начали сотрудничать со следствием. Оба являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве.

«Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием» — сообщает источник в правоохранительных органах. Его слова передает РИА Новости.

Ранее были задержаны руководители парка «Патриот». Следствие считает, что Ахмедов с соучастниками имеют отношение к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение общественного пространства. Строительство парка курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве. Ущерб по делу Ахмедова превысил 40 миллионов рублей.

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Директор военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Вячеслав Ахмедов вместе с замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым начали сотрудничать со следствием. Оба являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве. «Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием» — сообщает источник в правоохранительных органах. Его слова передает РИА Новости. Ранее были задержаны руководители парка «Патриот». Следствие считает, что Ахмедов с соучастниками имеют отношение к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение общественного пространства. Строительство парка курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве. Ущерб по делу Ахмедова превысил 40 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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