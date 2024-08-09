Минобороны: за ночь в Черном море уничтожено семь беспилотных катеров ВСУ

В Черном море поражены водные беспилотники ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 9 августа в акватории Черного моря было уничтожено семь беспилотных катеров ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«В Акватории Черного моря за ночь уничтожены семь безэкипажных катеров», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что беспилотники направлялись в сторону Крымского полуострова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.