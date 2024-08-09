Минобороны: за ночь в Черном море уничтожено семь беспилотных катеров ВСУ

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В Черном море поражены водные беспилотники ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 9 августа в акватории Черного моря было уничтожено семь беспилотных катеров ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В Акватории Черного моря за ночь уничтожены семь безэкипажных катеров», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что беспилотники направлялись в сторону Крымского полуострова.

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В ночь на 9 августа в акватории Черного моря было уничтожено семь беспилотных катеров ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «В Акватории Черного моря за ночь уничтожены семь безэкипажных катеров», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что беспилотники направлялись в сторону Крымского полуострова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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