Комсомол, спор с военкомами, переход к миллиардеру: профайл главного скандалиста курганских выборов

Кандидат в депутаты думы Кургана Пирожков поссорился с «Партией пенсионеров»

21 августа 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Андрей Пирожков начинал свой путь в политике с КПРФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Андрей Пирожков — автор самой шумной избирательной кампании на выборах в курганскую гордуму. За месяц он успел засветиться в двух скандалах: сперва агитаторы в его округе ударили кастетом активистов ЛДПР, а в начале недели «Партия пенсионеров» исключила Пирожкова из своих списков за пикет с ростовыми куклами. URA.RU рассказывает, что известно про молодого политика, приехавшего из Екатеринбурга. Юность Пирожков родился 27 сентября 1995 года в Донецкой области. Жил в поселке Новый Свет Старобешевского района, затем какое-то время в Нижневартовске (ХМАО), оттуда приехал в столицу Урала. Там отучился в Уральской государственной юридической академии по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности», параллельно присоединился к комсомольскому движению, работал в команде молодого секретаря обкома КПРФ, депутата заксо Александра Ивачева, со временем стал его помощником и вторым секретарем горкома комсомола. Попадание во власть Екатеринбурга и первый скандал Новость по теме На выборах в Кургане засветился пиарщик, помогавший миллиардеру в борьбе с мэрами Екатеринбурга Депутатом думы Пирожков стал в 2018 году, избравшись от списка КПРФ. Считается, что партию и ее кандидатов в той кампании поддерживал Владимир Тунгусов — влиятельный вице-губернатор, контролировавший муниципальную власть и пытавшийся в обход главы региона Евгения Куйвашева сформировать «собственную» думу. За что и был уволен за пару дней до голосования. Почти сразу после избрания Пирожков угодил в скандал, оправдав сталинские карательные меры. «ГУЛАГ — хорошая вещь на самом деле. Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества — от них хотя бы была польза», — говорил Пирожков в интервью одному из изданий. Его цитата тут же разлетелась по местным и федеральным медиа. Пирожков поспешил объясниться, уточнив, что считает советские трудовые лагеря примером «той системы, что никогда не должна воссоздаться ни в России, ни в любой другой стране». Но эту часть мало кто помнит. Конфликт с Ивачевым Отношения с Ивачевым постепенно ухудшались, Пирожков вместе с молодыми товарищами не соглашался с его решениями. Весной 2019-го группа «комсомольцев» ворвалась на заседание обкома КПРФ и начала скандировать: «Ивачева — в отставку! Позор!». Выезжала полиция. Также молодые люди раздавали листовки, где рассказывали о поборах и коррупции в обкоме. Вскоре Пирожкова исключили из фракции КПРФ в думе Екатеринбурга. Проблемы с армией В 2018 году Пирожков получил «белый» военный билет — по медицинским показателям (родовая травма шейного отдела позвоночника). Перед заседанием комиссии гордумы по образованию в июне 2020-го ему вручили повестку с просьбой явиться на повторное медосвидетельствование. Выступая перед коллегами, Пирожков тогда вспомнил, что впервые вопрос с его призывом в армию был поднят в том же 2018 году, когда обсуждалось повышение зарплаты главы города Александра Высокинского. Второй раз, утверждал Пирожков, эта тема якобы возникла, когда он голосовал против строительства храма Святой Екатерины, то есть в 2019 году. В 2020-м поговаривали, что в попытках аннулировать военник Пирожкова якобы участвовали лично «силовой» замгубернатора Азат Салихов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Пирожкову удалось отбиться — вероятно, не без участия его нового патрона. Кампания за прямые выборы мэра Летом 2020-го Пирожков возглавлял инициативную группу, которая два месяца собирала подписи за возврат прямых выборов мэра Екатеринбурга. Одним из фронтменов кампании был депутат-«яблочник» Константин Киселев, и обсуждалась версия, что реальный зачинщик якобы он и пытается таким образом заработать. А целью Пирожкова, как тогда поговаривали, был личный пиар. Активисты собрали около 13 тысяч подписей, этого хватило для рассмотрения законопроекта областными депутатами. Но прямые выборы прогнозируемо не вернули. Переход в команду Кочеткова 24-летний Пирожков в 2019 году на «марше бесов» в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU Примерно тогда же, летом 2020-го, Пирожков сблизился с окружением миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), который на выборах 2018-го по просьбе Куйвашева координировал альянс бизнесменов, помогавших губернатору сменить власть в городе. С 2019-го Кочетков фактически контролировал большинство голосов в думе, которое использовал в войне с тогдашним главой города Высокинским, мешавшим приватизации городского «Водоканала». Со временем Пирожков даже получил работу в «Мотиве». По официальным данным, он там инженер-программист. Провальные выборы-2023 Гордуму Екатеринбурга Пирожков покинул в 2023-м. Сменивший Высокинского в декабре 2020-го Алексей Орлов решил минимизировать представительство Кочеткова в новой думе и при поддержке вице-губернатора Олега Чемезова добился, чтобы Пирожков и многие другие лояльные Кочеткову действующие депутаты не были выдвинуты на выборах «Единой Россией». Пришлось идти самовыдвиженцем, то есть через сбор подписей. Зарегистрироваться Пирожкову не удалось — процент брака в его подписных листах превысил норму. Курган Новость по теме За скандальной кампанией на выборах в Кургане стоит свердловский миллиардер В июле 2024-го стало известно, что Пирожков пошел в гордуму Кургана от «Партии пенсионеров» — по одномандатному округу №5 и партсписку. Опрошенные корреспондентом свидетели интриги утверждают, что в Зауралье Пирожкова отправил Кочетков. Есть две версии, зачем. Первая — эта тренировка кочетковской команды перед выборами в свердловское заксо, намеченными на 2026 год (ни в 2024-м, ни в 2025 году крупных выборов, где можно было бы обкатать технологии, не будет). Вторая версия — Пирожков нужен Кочеткову в думе для отстаивания неких коммерческих интересов. Косвенным подтверждением причастности Кочеткова к кампании Пирожкова может быть присутствие в штабе политтехнолога Виталия Галяева. Он работал с кочетковскими кандидатами на довыборах в думу Екатеринбурга в 2020 году и на полноценных выборах 2023 года. Силовое столкновение с ЛДПР На прошлой неделе по адресу ул. Рихарда Зорге, 56 избили агитатора от ЛДПР, ему кастетом проломили голову. Согласно основной версии, нападавшими якобы были представители «Партии пенсионеров», которым сделали замечание с просьбой не клеить листовки с изображением Пирожкова поверх листовок его оппонентов. Сам Пирожков при этом говорил о провокации. Исключение из партсписка и конфликт с «пенсионерами» 19 августа «Партия пенсионеров» исключила Пирожкова из своего списка (при этом в статусе кандидата-одномандатника Пирожков остается). Глава реготделения Ярослав Климко объяснил это задержанием двух агитаторов «Партии пенсионеров», которые были в костюмах динозавров. Молодых людей оштрафовали за сокрытие лиц во время пикета. Новость по теме На выборах в Кургане засветился пиарщик, помогавший миллиардеру в борьбе с мэрами Екатеринбурга «Ряд инициатив Андрея привлекли много внимания. Последней каплей стал динозавр, который был его идеей. Как бы смешно это не выглядело, получился митинг с сокрытием лица. Президиум партии принял решение об исключении его из списка», — объяснил Климко. Пирожков же публично заявил, что идея с динозаврами принадлежала Климко. «Все реализовывается с подачи Климко — ему поставлена задача в регионе привлечь внимание к кампании и получить результат. Отсюда и скандалы с динозаврами, с плакатами. Я работаю по округу 5 в рамках предвыборной кампании. Провожу встречи с избирателями, законно распространяю зарегистрированные агитационные материалы. Все скандалы в рамках кампании организованы реготделением и по какой-то причине связывают со мной», — сказал URA.RU Пирожков. Выборы в курганскую гордуму пройдут в Единый день голосования — 8 сентября. Помимо Пирожкова по пятому округу избираются блогер Юлия Рыльских («Новые люди»), малоизвестный бизнесмен Сергей Клестер («Единая Россия»), действующий депутат гордумы Вера Овчинникова (КПРФ), лидер местной ячейки «Русской общины» Владимир Ярушников («Справедливая Россия») и бизнесмен Павел Вагин (ЛДПР). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Андрей Пирожков — автор самой шумной избирательной кампании на выборах в курганскую гордуму. За месяц он успел засветиться в двух скандалах: сперва агитаторы в его округе ударили кастетом активистов ЛДПР, а в начале недели «Партия пенсионеров» исключила Пирожкова из своих списков за пикет с ростовыми куклами. URA.RU рассказывает, что известно про молодого политика, приехавшего из Екатеринбурга. Пирожков родился 27 сентября 1995 года в Донецкой области. Жил в поселке Новый Свет Старобешевского района, затем какое-то время в Нижневартовске (ХМАО), оттуда приехал в столицу Урала. Там отучился в Уральской государственной юридической академии по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности», параллельно присоединился к комсомольскому движению, работал в команде молодого секретаря обкома КПРФ, депутата заксо Александра Ивачева, со временем стал его помощником и вторым секретарем горкома комсомола. Депутатом думы Пирожков стал в 2018 году, избравшись от списка КПРФ. Считается, что партию и ее кандидатов в той кампании поддерживал Владимир Тунгусов — влиятельный вице-губернатор, контролировавший муниципальную власть и пытавшийся в обход главы региона Евгения Куйвашева сформировать «собственную» думу. За что и был уволен за пару дней до голосования. Почти сразу после избрания Пирожков угодил в скандал, оправдав сталинские карательные меры. «ГУЛАГ — хорошая вещь на самом деле. Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества — от них хотя бы была польза», — говорил Пирожков в интервью одному из изданий. Его цитата тут же разлетелась по местным и федеральным медиа. Пирожков поспешил объясниться, уточнив, что считает советские трудовые лагеря примером «той системы, что никогда не должна воссоздаться ни в России, ни в любой другой стране». Но эту часть мало кто помнит. Отношения с Ивачевым постепенно ухудшались, Пирожков вместе с молодыми товарищами не соглашался с его решениями. Весной 2019-го группа «комсомольцев» ворвалась на заседание обкома КПРФ и начала скандировать: «Ивачева — в отставку! Позор!». Выезжала полиция. Также молодые люди раздавали листовки, где рассказывали о поборах и коррупции в обкоме. Вскоре Пирожкова исключили из фракции КПРФ в думе Екатеринбурга. В 2018 году Пирожков получил «белый» военный билет — по медицинским показателям (родовая травма шейного отдела позвоночника). Перед заседанием комиссии гордумы по образованию в июне 2020-го ему вручили повестку с просьбой явиться на повторное медосвидетельствование. Выступая перед коллегами, Пирожков тогда вспомнил, что впервые вопрос с его призывом в армию был поднят в том же 2018 году, когда обсуждалось повышение зарплаты главы города Александра Высокинского. Второй раз, утверждал Пирожков, эта тема якобы возникла, когда он голосовал против строительства храма Святой Екатерины, то есть в 2019 году. В 2020-м поговаривали, что в попытках аннулировать военник Пирожкова якобы участвовали лично «силовой» замгубернатора Азат Салихов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Пирожкову удалось отбиться — вероятно, не без участия его нового патрона. Летом 2020-го Пирожков возглавлял инициативную группу, которая два месяца собирала подписи за возврат прямых выборов мэра Екатеринбурга. Одним из фронтменов кампании был депутат-«яблочник» Константин Киселев, и обсуждалась версия, что реальный зачинщик якобы он и пытается таким образом заработать. А целью Пирожкова, как тогда поговаривали, был личный пиар. Активисты собрали около 13 тысяч подписей, этого хватило для рассмотрения законопроекта областными депутатами. Но прямые выборы прогнозируемо не вернули. Примерно тогда же, летом 2020-го, Пирожков сблизился с окружением миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), который на выборах 2018-го по просьбе Куйвашева координировал альянс бизнесменов, помогавших губернатору сменить власть в городе. С 2019-го Кочетков фактически контролировал большинство голосов в думе, которое использовал в войне с тогдашним главой города Высокинским, мешавшим приватизации городского «Водоканала». Со временем Пирожков даже получил работу в «Мотиве». По официальным данным, он там инженер-программист. Гордуму Екатеринбурга Пирожков покинул в 2023-м. Сменивший Высокинского в декабре 2020-го Алексей Орлов решил минимизировать представительство Кочеткова в новой думе и при поддержке вице-губернатора Олега Чемезова добился, чтобы Пирожков и многие другие лояльные Кочеткову действующие депутаты не были выдвинуты на выборах «Единой Россией». Пришлось идти самовыдвиженцем, то есть через сбор подписей. Зарегистрироваться Пирожкову не удалось — процент брака в его подписных листах превысил норму. В июле 2024-го стало известно, что Пирожков пошел в гордуму Кургана от «Партии пенсионеров» — по одномандатному округу №5 и партсписку. Опрошенные корреспондентом свидетели интриги утверждают, что в Зауралье Пирожкова отправил Кочетков. Есть две версии, зачем. Первая — эта тренировка кочетковской команды перед выборами в свердловское заксо, намеченными на 2026 год (ни в 2024-м, ни в 2025 году крупных выборов, где можно было бы обкатать технологии, не будет). Вторая версия — Пирожков нужен Кочеткову в думе для отстаивания неких коммерческих интересов. Косвенным подтверждением причастности Кочеткова к кампании Пирожкова может быть присутствие в штабе политтехнолога Виталия Галяева. Он работал с кочетковскими кандидатами на довыборах в думу Екатеринбурга в 2020 году и на полноценных выборах 2023 года. На прошлой неделе по адресу ул. Рихарда Зорге, 56 избили агитатора от ЛДПР, ему кастетом проломили голову. Согласно основной версии, нападавшими якобы были представители «Партии пенсионеров», которым сделали замечание с просьбой не клеить листовки с изображением Пирожкова поверх листовок его оппонентов. Сам Пирожков при этом говорил о провокации. 19 августа «Партия пенсионеров» исключила Пирожкова из своего списка (при этом в статусе кандидата-одномандатника Пирожков остается). Глава реготделения Ярослав Климко объяснил это задержанием двух агитаторов «Партии пенсионеров», которые были в костюмах динозавров. Молодых людей оштрафовали за сокрытие лиц во время пикета. «Ряд инициатив Андрея привлекли много внимания. Последней каплей стал динозавр, который был его идеей. Как бы смешно это не выглядело, получился митинг с сокрытием лица. Президиум партии принял решение об исключении его из списка», — объяснил Климко. Пирожков же публично заявил, что идея с динозаврами принадлежала Климко. «Все реализовывается с подачи Климко — ему поставлена задача в регионе привлечь внимание к кампании и получить результат. Отсюда и скандалы с динозаврами, с плакатами. Я работаю по округу 5 в рамках предвыборной кампании. Провожу встречи с избирателями, законно распространяю зарегистрированные агитационные материалы. Все скандалы в рамках кампании организованы реготделением и по какой-то причине связывают со мной», — сказал URA.RU Пирожков. Выборы в курганскую гордуму пройдут в Единый день голосования — 8 сентября. Помимо Пирожкова по пятому округу избираются блогер Юлия Рыльских («Новые люди»), малоизвестный бизнесмен Сергей Клестер («Единая Россия»), действующий депутат гордумы Вера Овчинникова (КПРФ), лидер местной ячейки «Русской общины» Владимир Ярушников («Справедливая Россия») и бизнесмен Павел Вагин (ЛДПР).