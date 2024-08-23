Россияне стали тратить больше денег на контрацепцию

23 августа 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Россияне стали чаще покупать контрацептивы Фото: Александр Елизаров © URA.RU С начала года жители России потратили рекордную сумму на противозачаточные средства — на продаже пероральных контрацептивов (таблеток, которые назначаются для предупреждения беременности) и презервативов аптечные сети заработали 19,3 миллиарда рублей. Об этом говорится в аналитическом отчете DSM Group. «Для сравнения: за шесть месяцев прошлого года россияне потратили на средства контрацепции 16,7 миллиарда рублей, за тот же период 2022 года — 17,2 миллиарда, 2021 г. — 13,4 миллиарда, 2020 год — 13,5 миллиарда, 2019 год — 12,1 миллиарда. Более ранних данных аналитики не предоставили», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет. Участники рынка сообщают, что объемы продаж увеличиваются и в количественном соотношении. Так, в первом полугодии 2024 года аптечная сеть «36,6» реализовала 358 тысяч презервативов и 430 тысяч упаковок противозачаточных таблеток. Это выше показателей прошлого года на 8% и 10% соответственно. Растет и количество онлайн-покупок: за 6 месяцев продажи подскочили на маркет-плейсах «Wildberries» и «Здравсити» — там продажи контрацептивов выросли более, чем на 20%. Эксперты считают, что на рекордный спрос среди россиян повлияло повышение осведомленности в вопросах полового воспитания, доступность противозачаточных средств, а так же желание молодых людей отложить рождение детей на другое время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала года жители России потратили рекордную сумму на противозачаточные средства — на продаже пероральных контрацептивов (таблеток, которые назначаются для предупреждения беременности) и презервативов аптечные сети заработали 19,3 миллиарда рублей. Об этом говорится в аналитическом отчете DSM Group. «Для сравнения: за шесть месяцев прошлого года россияне потратили на средства контрацепции 16,7 миллиарда рублей, за тот же период 2022 года — 17,2 миллиарда, 2021 г. — 13,4 миллиарда, 2020 год — 13,5 миллиарда, 2019 год — 12,1 миллиарда. Более ранних данных аналитики не предоставили», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет. Участники рынка сообщают, что объемы продаж увеличиваются и в количественном соотношении. Так, в первом полугодии 2024 года аптечная сеть «36,6» реализовала 358 тысяч презервативов и 430 тысяч упаковок противозачаточных таблеток. Это выше показателей прошлого года на 8% и 10% соответственно. Растет и количество онлайн-покупок: за 6 месяцев продажи подскочили на маркет-плейсах «Wildberries» и «Здравсити» — там продажи контрацептивов выросли более, чем на 20%. Эксперты считают, что на рекордный спрос среди россиян повлияло повышение осведомленности в вопросах полового воспитания, доступность противозачаточных средств, а так же желание молодых людей отложить рождение детей на другое время.