В Курской области сбили дрон ВСУ с распылителем для химоружия

27 августа 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

В Курской области сбит дрон ВСУ с распылителем химического оружия, пишет Mash Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курской области был сбит дрон ВСУ, оснащенный устройством для распыления химического оружия. Такой тип беспилотников был замечен впервые. «В Курской области был сбит ранее незамеченный вид дронов ВСУ, предположительно предназначенный для распыления химического и биологического оружия», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что гексакоптер не реагировал на помехи и был подбит после нескольких попыток его нейтрализовать. Саперы обнаружили на нем систему самоуничтожения, которую удалось деактивировать. Теперь бойцам радиационной, химической и биологической защиты предстоит выяснить, какой распылитель находился на борту дрона, передали в telegram-канале. Ранее сообщалось об использовании украинскими войсками химического оружия. В августе 2024 года стало известно о масштабных поставках химикатов на Украину, которые могут быть использованы для создания отравляющих веществ. 11 июля Россия заявила в ОЗХО, что ВСУ применяют химическое оружие против российских войск, нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, сообщает 360.ru. Глава ДНР Денис Пушилин в 2023 году также сообщал о сбросе химического оружия украинскими дронами под Артемовском и Угледаром, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области был сбит дрон ВСУ, оснащенный устройством для распыления химического оружия. Такой тип беспилотников был замечен впервые. «В Курской области был сбит ранее незамеченный вид дронов ВСУ, предположительно предназначенный для распыления химического и биологического оружия», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что гексакоптер не реагировал на помехи и был подбит после нескольких попыток его нейтрализовать. Саперы обнаружили на нем систему самоуничтожения, которую удалось деактивировать. Теперь бойцам радиационной, химической и биологической защиты предстоит выяснить, какой распылитель находился на борту дрона, передали в telegram-канале. Ранее сообщалось об использовании украинскими войсками химического оружия. В августе 2024 года стало известно о масштабных поставках химикатов на Украину, которые могут быть использованы для создания отравляющих веществ. 11 июля Россия заявила в ОЗХО, что ВСУ применяют химическое оружие против российских войск, нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, сообщает 360.ru. Глава ДНР Денис Пушилин в 2023 году также сообщал о сбросе химического оружия украинскими дронами под Артемовском и Угледаром, передает Life.