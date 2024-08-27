Генерал Кириллов: Украине поставили опасный компонент химоружия

На Украину организованы масштабные поставки химических веществ, которые могут быть использованы для создания отравляющих веществ. Сообщили URA.RU в Минобороны РФ.
«Речь идет о поставках Киеву порядка пятисот тонн триэтаноламина — соединения, которое может использоваться для производства боевого отравляющего вещества азотистого иприта», — сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов URA.RU. По его словам, только в июле этого года украинской компанией «Реагент» было импортировано более 160 тонн данного соединения.
Генерал-лейтенант Кириллов также указал на отсутствие открытых данных о целях использования импортированных химических реагентов. Он призвал Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) обратить внимание на эту ситуацию.
Ранее сообщалось, что ВСУ применяют против ВС РФ химическое оружие в зоне проведения спецоперации. В постпредстве РФ при Организации по запрещению химоружия заявили, что Украине значительную его часть передали США.
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