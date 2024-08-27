В мире Украина Генерал Кириллов: Украине поставили опасный компонент химоружия 27 августа 2024 в 12:08 Размер текста - 17 + На Украину поставляют соединение, используемое для создания химоружия, заявили в МО (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украину организованы масштабные поставки химических веществ, которые могут быть использованы для создания отравляющих веществ. Сообщили URA.RU в Минобороны РФ. «Речь идет о поставках Киеву порядка пятисот тонн триэтаноламина — соединения, которое может использоваться для производства боевого отравляющего вещества азотистого иприта», — сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов URA.RU. По его словам, только в июле этого года украинской компанией «Реагент» было импортировано более 160 тонн данного соединения. Генерал-лейтенант Кириллов также указал на отсутствие открытых данных о целях использования импортированных химических реагентов. Он призвал Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) обратить внимание на эту ситуацию. Ранее сообщалось, что ВСУ применяют против ВС РФ химическое оружие в зоне проведения спецоперации. В постпредстве РФ при Организации по запрещению химоружия заявили, что Украине значительную его часть передали США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На Украину организованы масштабные поставки химических веществ, которые могут быть использованы для создания отравляющих веществ. Сообщили URA.RU в Минобороны РФ. «Речь идет о поставках Киеву порядка пятисот тонн триэтаноламина — соединения, которое может использоваться для производства боевого отравляющего вещества азотистого иприта», — сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов URA.RU. По его словам, только в июле этого года украинской компанией «Реагент» было импортировано более 160 тонн данного соединения. Генерал-лейтенант Кириллов также указал на отсутствие открытых данных о целях использования импортированных химических реагентов. Он призвал Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) обратить внимание на эту ситуацию. Ранее сообщалось, что ВСУ применяют против ВС РФ химическое оружие в зоне проведения спецоперации. В постпредстве РФ при Организации по запрещению химоружия заявили, что Украине значительную его часть передали США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям