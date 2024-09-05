В мире Украина ВС РФ ликвидировали полковника ВСУ, специалиста по зенитке высочайшего уровня 05 сентября 2024 в 15:31 Размер текста - 17 + Место и обстоятельства гибели Полывяного неизвестны Фото: U.S Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr ВС РФ ликвидировали в зоне СВО полковника ВСУ Виктора Полывяного, который известен как «специалист по зенитке высочайшего уровня». Об этом сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный. «В зоне СВО ликвидирован полковник ПВО ВСУ Виктор Полывяный. В распространяемых некрологах Полывяного называют „специалистом по зенитке высочайшего уровня“», — написал Поддубный в своем telegram-канале. С февраля 2022 по март 2024 года Полывянов был командиром 160-й зенитно-ракетной бригады, отмечает Поддубный в своем сообщении. По его словам, место и обстоятельства гибели полковника неизвестны. Ранее около 760 бойцов ВСУ погибли после удара «Искандера» по учебному центру в Полтаве. Об этом сообщила «Украина.ру» со ссылкой на полтавского блогера. Тела погибших находятся в морге, отмечает изданине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВС РФ ликвидировали в зоне СВО полковника ВСУ Виктора Полывяного, который известен как «специалист по зенитке высочайшего уровня». Об этом сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный. «В зоне СВО ликвидирован полковник ПВО ВСУ Виктор Полывяный. В распространяемых некрологах Полывяного называют „специалистом по зенитке высочайшего уровня“», — написал Поддубный в своем telegram-канале. С февраля 2022 по март 2024 года Полывянов был командиром 160-й зенитно-ракетной бригады, отмечает Поддубный в своем сообщении. По его словам, место и обстоятельства гибели полковника неизвестны. Ранее около 760 бойцов ВСУ погибли после удара «Искандера» по учебному центру в Полтаве. Об этом сообщила «Украина.ру» со ссылкой на полтавского блогера. Тела погибших находятся в морге, отмечает изданине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям