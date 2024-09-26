В Уфе снесли посвященную бойцам СВО аллею

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В Уфе ради постройки бизнес-центра сносят аллею в честь СВО (архивное фото)
В Уфе ради постройки бизнес-центра сносят аллею в честь СВО (архивное фото) Фото:

В Уфе демонтирована «Аллея возвращения домой», которая была посвящена бойцам специальной военной операции (СВО). Отмечается, что снос производился ради строительства бизнес-центра.

«В Уфе сносят аллею в честь участников СВО, которую высаживал мэр [города] Ратмир Мавлиев», — сообщил портал «Уфимское Времечко» в соцсети «ВКонтакте». Согласно информации уфимского портала, администрация города продала «Аллею возвращения домой». Сейчас на территории объекта выкорчевывают деревья.

Открыли «Аллею возвращения домой» в конце сентября 2022 года. Инициатором стал мэр Уфы Мавлиев. Аллея посвящена четырем новым регионам России, а также жителям города, которые отправились в зону спецоперации.

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В Уфе демонтирована «Аллея возвращения домой», которая была посвящена бойцам специальной военной операции (СВО). Отмечается, что снос производился ради строительства бизнес-центра. «В Уфе сносят аллею в честь участников СВО, которую высаживал мэр [города] Ратмир Мавлиев», — сообщил портал «Уфимское Времечко» в соцсети «ВКонтакте». Согласно информации уфимского портала, администрация города продала «Аллею возвращения домой». Сейчас на территории объекта выкорчевывают деревья. Открыли «Аллею возвращения домой» в конце сентября 2022 года. Инициатором стал мэр Уфы Мавлиев. Аллея посвящена четырем новым регионам России, а также жителям города, которые отправились в зону спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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