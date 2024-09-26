В Уфе снесли посвященную бойцам СВО аллею

В Уфе демонтирована «Аллея возвращения домой», которая была посвящена бойцам специальной военной операции (СВО). Отмечается, что снос производился ради строительства бизнес-центра.
«В Уфе сносят аллею в честь участников СВО, которую высаживал мэр [города] Ратмир Мавлиев», — сообщил портал «Уфимское Времечко» в соцсети «ВКонтакте». Согласно информации уфимского портала, администрация города продала «Аллею возвращения домой». Сейчас на территории объекта выкорчевывают деревья.
Открыли «Аллею возвращения домой» в конце сентября 2022 года. Инициатором стал мэр Уфы Мавлиев. Аллея посвящена четырем новым регионам России, а также жителям города, которые отправились в зону спецоперации.
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