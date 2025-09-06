Осудившей СВО исполнительнице хита «Чумачечая весна» пришлось запеть на русском в США

Украинская певица Настя Каменских, известная по хиту «Чумачечая весна», продолжает исполнять свои старые песни на русском языке для русскоязычной публики, несмотря на то, что она публично от него отказалась после начала спецоперации. Стоимость ее 40-минутного выступления составляет около 50 тысяч евро.
«Тем не менее, Настя продолжает давать частные выступления для зарубежной аудитории, включая поклонников из России», — отмечает Super.ru. Недавно она давала концерт в ресторане во Флориде (США), на котором исполнила композиции «Это моя ночь» и «Красное вино». Во время мероприятия певица общалась со зрителями на русском языке.
Ранее Каменских и ее супруг Потап публично заявляли об отказе от исполнения песен на русском и прекращении работы с Россией. По информации «Страна.ua», артистка в августе также выступила в Чикаго, Майами и Нью-Йорке, где исполняла хиты на русском языке по согласованию с заказчиками. На критику в ее адрес, почему она продолжает петь на русском языке, певица заявила, что не имеет значения цвет кожи или язык, на котором говорят, так как «любовь» — это универсальный язык.
