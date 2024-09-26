Российский газ продолжает поступать в Бельгию. Законодательство о газе не решит проблему, необходимо принимать меры на европейском уровне. Такое заявление сделала министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен.
«Мы это рассмотрели. У нас российский газ поступает в Бельгию. Нам нужен европейский подход в процессе запрета импорта из России», — передает слова Ван дер Стратен Financial Times.
Министр Нидерландов по вопросам климата Софи Херманс сообщила парламенту, что поднимет вопрос о запрете на встрече министров энергетики Евросоюза (ЕС) в следующем месяце. Она уточнила, что в текущих условиях нет альтернатив для расторжения частных контрактов без санкций от Европейской комиссии.
В последние годы Европа активно ищет альтернативы российскому газу, и австрийская компания Wien Energy GmbH решила полностью отказаться от закупок из России с 2025 года. Это связано с усилиями стран ЕС повысить свою энергетическую независимость. Тем временем, Британия критикует Евросоюз за продолжающейся импорт энергоресурсов из России, несмотря на экономические санкции, утверждая, что европейские страны потратили 20 миллиардов фунтов на поставки и продолжают финансировать Кремль, передает Pravda.Ru.
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