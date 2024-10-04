Бастрыкин заинтересовался бандами мигрантов, избивающими петербуржцев

В Петербурге завелась банда мигрантов, которая занимается избиением местных жителей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о подобном происшествии.
«Председателем СК России затребован доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения мигрантов на местного жителя в Санкт-Петербурге», — сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале. В связи с происшествием комитет по возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Ранее в СМИ были опубликованы кадры избиения мигрантами молодого человека в Санкт-Петербурге. В Telegram СК РФ сказано, что в северной столице вновь создают молодежные банды мигрантов, которые терроризируют местных.
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