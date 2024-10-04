04 октября 2024

Бастрыкин заинтересовался бандами мигрантов, избивающими петербуржцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин занялся уголовным делом
Бастрыкин занялся уголовным делом Фото:

В Петербурге завелась банда мигрантов, которая занимается избиением местных жителей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о подобном происшествии.

«Председателем СК России затребован доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения мигрантов на местного жителя в Санкт-Петербурге», — сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале. В связи с происшествием комитет по возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее в СМИ были опубликованы кадры избиения мигрантами молодого человека в Санкт-Петербурге. В Telegram СК РФ сказано, что в северной столице вновь создают молодежные банды мигрантов, которые терроризируют местных.

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В Петербурге завелась банда мигрантов, которая занимается избиением местных жителей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о подобном происшествии. «Председателем СК России затребован доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения мигрантов на местного жителя в Санкт-Петербурге», — сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале. В связи с происшествием комитет по возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Ранее в СМИ были опубликованы кадры избиения мигрантами молодого человека в Санкт-Петербурге. В Telegram СК РФ сказано, что в северной столице вновь создают молодежные банды мигрантов, которые терроризируют местных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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