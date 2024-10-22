Некоторым россиянам разрешат больше зарабатывать

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил увеличить порог максимального дохода для самозанятых до 3,6 млн рублей в 2025 году. На данный момент он составляет 2,4 млн рублей в год. При этом в последующие три года будет проходить рост лимита по доходам: до 4,2 млн рублей к 2028 году.
«Сегодня применять такой режим вправе россияне с доходом не выше 2,4 млн в год. Лимит не меняли с 2019-го, когда ввели налог на профессиональный доход (НПД). При этом инфляция с 2019-го по 2024-й оказалась выше, чем изначально прогнозировалось», — говорится в пояснительной записке законопроекта Нилова. Информацию передает «Известия». Отмечается, что за этот же период цены на товары и услуги увеличились в 1,5 раза.
В пояснительной записке также сказано, что из-за сохранения права на налоговые льготы многие самозанятые скрывают свой реальный доход. Это приводит к сокращению поступлений в бюджет. Предложение о повышении порога доходов направлено на снижение теневой экономики и увеличение налоговых поступлений. В то же время Минфин РФ планирует дождаться окончания действия эксперимента по НПД для окончательного определения параметров режима после 2028 года, заявил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.
Ранее адвокат, налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов Илья Завьялов сообщил, что за самозанятыми будет ужесточаться налоговый контроль. Он спрогнозировал, что для них будет расширен список применимых видов деятельности, повышены налоговые ставки, пенсионный взнос и допустимый годовой доход в рамках НПД. Кроме того, Завьялов подчеркнул, что налог на профессиональный доход почти лишает возможности для самозанятого гражданина выйти из-под налогового контроля, передает Pravda.Ru.
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