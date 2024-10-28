Мигрантам ужесточили правила выдачи важного документа

Мигрантам ужесточили правила получения сертификатов о владении русским языком. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что теперь такие сертификаты смогут выдавать только государственные учреждения, утвержденные правительством РФ.
«Предлагаем установить, что сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ на соответствующем уровне смогут выдавать только государственные учреждения, включенные в установленный правительством РФ перечень учреждений, проводящих экзамен», — приводит слова Володина официальный сайт Госдумы РФ. Законопроект, который рассматривает Госдума, запрещает посредническим организациям участвовать в проведении экзаменов для мигрантов.
Это решение связано с необходимостью улучшения миграционной политики и обеспечением контроля за выдачей сертификатов. Депутаты планируют обсудить законопроект в пленарном заседании 29 октября.
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