Мигрантам ужесточили правила выдачи важного документа

В России сертификаты мигрантам будут выдавать только госучреждения из перечня
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Право на выдачу сертификатов будет предоставлено только государственным учреждениям
Право на выдачу сертификатов будет предоставлено только государственным учреждениям Фото:

Мигрантам ужесточили правила получения сертификатов о владении русским языком. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что теперь такие сертификаты смогут выдавать только государственные учреждения, утвержденные правительством РФ.

«Предлагаем установить, что сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ на соответствующем уровне смогут выдавать только государственные учреждения, включенные в установленный правительством РФ перечень учреждений, проводящих экзамен», — приводит слова Володина официальный сайт Госдумы РФ. Законопроект, который рассматривает Госдума, запрещает посредническим организациям участвовать в проведении экзаменов для мигрантов.

Это решение связано с необходимостью улучшения миграционной политики и обеспечением контроля за выдачей сертификатов. Депутаты планируют обсудить законопроект в пленарном заседании 29 октября.

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Мигрантам ужесточили правила получения сертификатов о владении русским языком. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что теперь такие сертификаты смогут выдавать только государственные учреждения, утвержденные правительством РФ. «Предлагаем установить, что сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ на соответствующем уровне смогут выдавать только государственные учреждения, включенные в установленный правительством РФ перечень учреждений, проводящих экзамен», — приводит слова Володина официальный сайт Госдумы РФ. Законопроект, который рассматривает Госдума, запрещает посредническим организациям участвовать в проведении экзаменов для мигрантов. Это решение связано с необходимостью улучшения миграционной политики и обеспечением контроля за выдачей сертификатов. Депутаты планируют обсудить законопроект в пленарном заседании 29 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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