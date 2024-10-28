Копию известного спящего младенца из Гоби привезли в Национальный центр «Россия»

В национальном центре «Россия» установят уменьшенную копию скульптуры «Дитя Земли», оригинал которой находится в пустыне Гоби, Китай. Копия весом 840 килограммов была доставлена из Санкт-Петербургской академии художеств. Об этом рассказала руководитель Лаборатории культурно-просветительских проектов Национального центра «Россия» Олеся Малеванная.
«Куратором выставки и автором работы было принято решение об участии уменьшенной копии знаменитой работы на выставке „Наследие для будущего“. Сегодня „малыша“ весом 840 килограммов доставили в Национальный центр из Санкт-Петербургской академии художеств», — заявила Малеванная, ее слова URA.RU передала пресс-служба Национального центра «Россия». Она добавила, что на выставке разместят уменьшенную копию скульптуры огромного спящего младенца, оригинал которой, под названием «Дитя Земли», находится в пустыне Гоби в Китае.
Оригинальную скульптуру создал проректор Академии искусств и дизайна Университета Цинхуа, член Китайского союза скульпторов и Китайского общества искусств и ремесел Дон Шубин. Смысл произведение — показать важность бережного отношения к природе. Статуя собрана из глыб песчаника. Ее высота — 4 метра, длина — 15.
Выставка «Наследие для будущего» начнет свою работу 4 ноября и представит работы молодых художников из нескольких стран, включая Россию и Китай. Она будет проходить в рамках международного симпозиума «Создавая будущее», который включает более 60 мероприятий о будущем человека, технологий и цивилизаций с участием экспертов и делегатов из около 40 стран.
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