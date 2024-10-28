В Омской области подросток изрезал лицо женщины-таксиста и угнал ее автомобиль

В Омской области 15-летний подросток нанес женщине-таксисту ранения острым предметом, а затем угнал ее машину. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
«27 октября женщина приняла заказ и приехала на указанный адрес. Там к машине подошел подросток и сел на заднее сиденье. <..> У подростка в руках была канистра с бензином. Женщина предложила поставить ее в багажник, но без каких-либо слов юноша начал бить ее чем-то острым в лицо и тело» — передает РЕН ТВ.
Таксист, выскочив из автомобиля, добежала до ближайшего дома, где ей вызвали скорую помощь. В это время подросток, угнав ее машину, попал в аварию. Преступника арестовали и возбудили уголовное дело.
Ранее портал «Фонтанка.ру» сообщил, что в Санкт-Петербурге отчим написал заявление в полицию на 16-летнего пасынка за кражу автомобиля. Подросток похитил Mitsubishi Lancer и несколько раз попал на нем в ДТП. По словам мужчины, ущерб составляет 1,2 миллиона рублей.
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