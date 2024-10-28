В Омской области подросток изрезал лицо женщины-таксиста и угнал ее автомобиль

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Подросток сел в такси с канистрой бензина
Подросток сел в такси с канистрой бензина Фото:

В Омской области 15-летний подросток нанес женщине-таксисту ранения острым предметом, а затем угнал ее машину. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«27 октября женщина приняла заказ и приехала на указанный адрес. Там к машине подошел подросток и сел на заднее сиденье. <..> У подростка в руках была канистра с бензином. Женщина предложила поставить ее в багажник, но без каких-либо слов юноша начал бить ее чем-то острым в лицо и тело» — передает РЕН ТВ.

Таксист, выскочив из автомобиля, добежала до ближайшего дома, где ей вызвали скорую помощь. В это время подросток, угнав ее машину, попал в аварию. Преступника арестовали и возбудили уголовное дело.

Ранее портал «Фонтанка.ру» сообщил, что в Санкт-Петербурге отчим написал заявление в полицию на 16-летнего пасынка за кражу автомобиля. Подросток похитил Mitsubishi Lancer и несколько раз попал на нем в ДТП. По словам мужчины, ущерб составляет 1,2 миллиона рублей.

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В Омской области 15-летний подросток нанес женщине-таксисту ранения острым предметом, а затем угнал ее машину. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. «27 октября женщина приняла заказ и приехала на указанный адрес. Там к машине подошел подросток и сел на заднее сиденье. <..> У подростка в руках была канистра с бензином. Женщина предложила поставить ее в багажник, но без каких-либо слов юноша начал бить ее чем-то острым в лицо и тело» — передает РЕН ТВ. Таксист, выскочив из автомобиля, добежала до ближайшего дома, где ей вызвали скорую помощь. В это время подросток, угнав ее машину, попал в аварию. Преступника арестовали и возбудили уголовное дело. Ранее портал «Фонтанка.ру» сообщил, что в Санкт-Петербурге отчим написал заявление в полицию на 16-летнего пасынка за кражу автомобиля. Подросток похитил Mitsubishi Lancer и несколько раз попал на нем в ДТП. По словам мужчины, ущерб составляет 1,2 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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