В Иране забили тревогу из-за телефонов Motorola

В Иране запретили телефоны Motorola после взрывов пейджеров

28 октября 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

В Иране прекратили продажи телефонов марки Motorola, пишет Digiato Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Иране был введен запрет на ввоз и использование сотовых телефонов марки Motorola после того, как в Ливане эти устройства взорвались. Об этом сообщает портал Digiato. «Власти Ирана запретили ввоз и использование сотовых телефонов корпорации Motorola после многочисленных взрывов устройств связи в Ливане», — говорится в материале портала. Там добавили, что экс-заместитель министра торговли Ирана Мохаммад Мехди Барадаран незадолго до ухода с поста запретил даже продажу устройств такой марки. Из-за запрета на импорт зарегистрировать такие телефоны в Иране также невозможно. В сентябре в Ливане произошла масштабная кибератака со взрывом пейджеров, в результате которой пострадали тысячи человек. Погибли десятки. На следующий день ситуация повторилась, теперь были взорваны не только пейджеры, но и другая техника. Ливан обвинил в этом Израиль, но Тель-Авив отверг данные обвинения. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что подобная кибератака может произойти и в странах СНГ, представляя угрозу для высокопоставленных лиц. По данным Reuters, в батареях взорванных в Ливане пейджеров ливанского движения «Хезболла» содержались кумулятивные заряды, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Иране был введен запрет на ввоз и использование сотовых телефонов марки Motorola после того, как в Ливане эти устройства взорвались. Об этом сообщает портал Digiato. «Власти Ирана запретили ввоз и использование сотовых телефонов корпорации Motorola после многочисленных взрывов устройств связи в Ливане», — говорится в материале портала. Там добавили, что экс-заместитель министра торговли Ирана Мохаммад Мехди Барадаран незадолго до ухода с поста запретил даже продажу устройств такой марки. Из-за запрета на импорт зарегистрировать такие телефоны в Иране также невозможно. В сентябре в Ливане произошла масштабная кибератака со взрывом пейджеров, в результате которой пострадали тысячи человек. Погибли десятки. На следующий день ситуация повторилась, теперь были взорваны не только пейджеры, но и другая техника. Ливан обвинил в этом Израиль, но Тель-Авив отверг данные обвинения. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что подобная кибератака может произойти и в странах СНГ, представляя угрозу для высокопоставленных лиц. По данным Reuters, в батареях взорванных в Ливане пейджеров ливанского движения «Хезболла» содержались кумулятивные заряды, передает «Национальная служба новостей».