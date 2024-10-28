В Иране забили тревогу из-за телефонов Motorola

В Иране запретили телефоны Motorola после взрывов пейджеров
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В Иране прекратили продажи телефонов марки Motorola, пишет Digiato Фото:

В Иране был введен запрет на ввоз и использование сотовых телефонов марки Motorola после того, как в Ливане эти устройства взорвались. Об этом сообщает портал Digiato.

«Власти Ирана запретили ввоз и использование сотовых телефонов корпорации Motorola после многочисленных взрывов устройств связи в Ливане», — говорится в материале портала. Там добавили, что экс-заместитель министра торговли Ирана Мохаммад Мехди Барадаран незадолго до ухода с поста запретил даже продажу устройств такой марки. Из-за запрета на импорт зарегистрировать такие телефоны в Иране также невозможно.

В сентябре в Ливане произошла масштабная кибератака со взрывом пейджеров, в результате которой пострадали тысячи человек. Погибли десятки. На следующий день ситуация повторилась, теперь были взорваны не только пейджеры, но и другая техника. Ливан обвинил в этом Израиль, но Тель-Авив отверг данные обвинения. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что подобная кибератака может произойти и в странах СНГ, представляя угрозу для высокопоставленных лиц. По данным Reuters, в батареях взорванных в Ливане пейджеров ливанского движения «Хезболла» содержались кумулятивные заряды, передает «Национальная служба новостей».

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В Иране был введен запрет на ввоз и использование сотовых телефонов марки Motorola после того, как в Ливане эти устройства взорвались. Об этом сообщает портал Digiato. «Власти Ирана запретили ввоз и использование сотовых телефонов корпорации Motorola после многочисленных взрывов устройств связи в Ливане», — говорится в материале портала. Там добавили, что экс-заместитель министра торговли Ирана Мохаммад Мехди Барадаран незадолго до ухода с поста запретил даже продажу устройств такой марки. Из-за запрета на импорт зарегистрировать такие телефоны в Иране также невозможно. В сентябре в Ливане произошла масштабная кибератака со взрывом пейджеров, в результате которой пострадали тысячи человек. Погибли десятки. На следующий день ситуация повторилась, теперь были взорваны не только пейджеры, но и другая техника. Ливан обвинил в этом Израиль, но Тель-Авив отверг данные обвинения. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что подобная кибератака может произойти и в странах СНГ, представляя угрозу для высокопоставленных лиц. По данным Reuters, в батареях взорванных в Ливане пейджеров ливанского движения «Хезболла» содержались кумулятивные заряды, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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