Вскоре после дня рождения умер актер из фильма «Тур с Иванушками» Михаил Демчук

Михаил Демчук скончался в возрасте 40 лет
Вкоре после дня рождения, 16 октября, скончался актер Михаил Демчук, известный по фильмам «Тур с Иванушками», «Майор Гром» и «Карамора». Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».
«Михаил Демчук скончался 16 октября», — говорится на сайте портала. Ему было 40 лет. Демчук родился 13 августа 1984 года. Активно принимал участие в съемках с 2017 года, имея в своем активе более сорока ролей.
На момент смерти он участвовал в незавершенном фильме «Шаман» и трех сериалах. Причина смерти не раскрыта.
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