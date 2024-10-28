Вскоре после дня рождения умер актер из фильма «Тур с Иванушками» Михаил Демчук

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Михаил Демчук скончался в возрасте 40 лет
Михаил Демчук скончался в возрасте 40 лет Фото:

Вкоре после дня рождения, 16 октября, скончался актер Михаил Демчук, известный по фильмам «Тур с Иванушками», «Майор Гром» и «Карамора». Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».

«Михаил Демчук скончался 16 октября», — говорится на сайте портала. Ему было 40 лет. Демчук родился 13 августа 1984 года. Активно принимал участие в съемках с 2017 года, имея в своем активе более сорока ролей.

На момент смерти он участвовал в незавершенном фильме «Шаман» и трех сериалах. Причина смерти не раскрыта.

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Вкоре после дня рождения, 16 октября, скончался актер Михаил Демчук, известный по фильмам «Тур с Иванушками», «Майор Гром» и «Карамора». Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру». «Михаил Демчук скончался 16 октября», — говорится на сайте портала. Ему было 40 лет. Демчук родился 13 августа 1984 года. Активно принимал участие в съемках с 2017 года, имея в своем активе более сорока ролей. На момент смерти он участвовал в незавершенном фильме «Шаман» и трех сериалах. Причина смерти не раскрыта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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