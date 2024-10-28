Bloomberg: ВСУ нечем отбиваться от бойцов КНДР в России

Украина и ее западные союзники не имеют достаточных средств для противостояния возможному участию Северной Кореи в украинском конфликте. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Западные союзники Украины имеют ограниченные возможности реагировать на возможную переброску северокорейских войск в Россию, избегая при этом дальнейшей эскалации конфликта», — говорится в материале агентства. Там добавили, что источники упоминают возможность разрешения Киеву наносить удары по России как один из вариантов ответа, но это потребует от США пересмотра своих позиций.
Все возможные решения могут вызвать разногласия между США и союзниками из-за ограниченных ресурсов и существующих санкций против Москвы и Пхеньяна. КНДР планирует перебросить около 12 тысяч своих военнослужащих, что может стать значительным поворотным моментом в конфликте. Решения, вероятно, не будут приняты до выборов в США, заключили в материале.
Американская газета The New York Times 26 октября сообщила о предполагаемом прибытии пяти тысяч солдат элитных войск Северной Кореи в Курскую область. Замминистра МИД КНДР Ким Чон Гю отметил, что действия страны будут соответствовать международному праву.
Ранее подобные слухи были названы «чушью» в МИД РФ и Кремле. Украинский лидер Владимир Зеленский выразил опасения по поводу участия северокорейцев в конфликте, считая это частью стратегии Москвы по укреплению позиций. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте со своей стороны подтвердил отправку северокорейских военнослужащих в Россию, передает «Национальная служба новостей».
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