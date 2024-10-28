В Махачкале юноша изрезал бабушку ножом, избил сестру и вылетел из окна

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Юноша перед нападением на родных играл в компьютерную игру
Юноша перед нападением на родных играл в компьютерную игру Фото:

В Махачкале 20-летний юноша напал на свою бабушку с ножом, избил сестру, а затем спрыгнул с 12-го этажа. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Кавказ».

«20-летний парень ночью играл в какую-то игру. Затем напал с ножом на бабушку, нанес множественные ножевые ранения, и сбежал из дома. С 3 до 5 утра метался на этаже и потом спрыгнул с 12-го этажа», — передает telegram-канал «ЧП Кавказ».

По информации МВД Дагестана, ранее распространенные сведения о смерти девочки и ее бабушки не соответствуют действительности. Женщина 74 лет и 10-летняя девочка были госпитализированы. У ребенка диагностированы ушибы, у ее бабушки обнаружены непроникающие ранения ножом. Состояние здоровья обеих пациенток стабильно. Дело находится на рассмотрении в Следственном комитете.

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В Махачкале 20-летний юноша напал на свою бабушку с ножом, избил сестру, а затем спрыгнул с 12-го этажа. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Кавказ». «20-летний парень ночью играл в какую-то игру. Затем напал с ножом на бабушку, нанес множественные ножевые ранения, и сбежал из дома. С 3 до 5 утра метался на этаже и потом спрыгнул с 12-го этажа», — передает telegram-канал «ЧП Кавказ». По информации МВД Дагестана, ранее распространенные сведения о смерти девочки и ее бабушки не соответствуют действительности. Женщина 74 лет и 10-летняя девочка были госпитализированы. У ребенка диагностированы ушибы, у ее бабушки обнаружены непроникающие ранения ножом. Состояние здоровья обеих пациенток стабильно. Дело находится на рассмотрении в Следственном комитете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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