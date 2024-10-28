Дважды разбивал голову: чем жил погибший актер Пономаренко из сериалов «Дальнобойщики» и «Глухарь»

Актер Юрий Пономаренко, известный благодаря своим ролям в популярных сериалах, скончался в своей московской квартире. По предварительной информации, 49-летний артист упал и серьезно повредил голову. URA.RU подробнее рассказывает о жизни и карьере этого актера.
Гибель
Юрий Пономаренко 28 октября был найден мертвым в своей квартире в Москве. Предварительно, 49-летний мужчина упал, ударился головой и скончался от потери крови. По данным telegram-канала Mash, в квартире были следы крови, травма находилась на затылке, однако признаков криминала не обнаружено.
Первая травма головы
В феврале 2022 года Пономаренко был замечен в караоке-баре «Вилла Густо», где актер выпил слишком много. Когда охрана заведения решила попросить его покинуть помещение из-за громкого поведения, Пономаренко, не удержавшись на ногах, потерял равновесие и врезался лбом в стеклянную дверь. Артист получил серьезную травму головы.
Личная жизнь и алкоголь
Юрий никогда не делал акцент на своей личной жизни и старался держать ее в тени. Однако его заметное увлечение алкоголем стало поводом для обсуждения среди друзей и знакомых. На выходных, после утомительных репетиций и съемок, актер часто проводил время в барах, пишут СМИ.
Карьера
Юрий Пономаренко родился 7 марта 1975 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Закончив Екатеринбургский театральный институт в 1997 году, он начал карьеру в Театре Романа Виктюка, где проявил себя в спектаклях по произведениям писателей Михаила Булгакова и Льва Кузьмина.
С 1995 года актер начал сниматься в кино и за свою карьеру сыграл более чем в 60 фильмах и сериалах, среди которых «Дальнобойщики», «Глухарь», «Карпов» и «След». Несмотря на то что он обычно играл эпизодические роли, их значимость была высокой, и актер сумел запомниться зрителям.
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