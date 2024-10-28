Mash: блогера из Петербурга похитили талибы* в Пакистане

В Пакистане талибы (движение «Талибан» признано ООН террористическим, находится под санкциями) похитили петербургского тревел-блогера Васю Щупальце, настоящее имя которого — Игорь Бабко. Он уехал в страну для съемок для своего YouTube-канала и пропал без вести в городе Дера-Исмаил-хан 24 октября.
«Васю Щупальце из Петербурга похитили талибы в Пакистане», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что он отправился в эту страну на съемки для своего YouTube-канала и пропал в городе Дера-Исмаил-хан 24 октября. Его близкие забили тревогу 26 октября, когда он перестал выходить на связь.
По сообщению местных СМИ, за блогера требует выкуп группировка «Хафиз Гюль Бахадур». Официальных комментариев от российского посольства не поступало. Игорь Бабко ранее побывал в Индии, Азии, Монголии, Афганистане и Кавказе, его канал насчитывает 2,2 тысячи подписчиков, передает telegram-канал.
*Движение «Талибан» признано ООН террористическим, находится под санкциями
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