В посольстве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Египте

Здоровью российских граждан, находящихся в автобусе во время аварии в районе города Рас-Сидр на востоке Египта, ничего не угрожает. Об этом сообщили в посольстве РФ в Каире.
«В автобусе было 30 граждан России (и еще несколько граждан стран СНГ). 26 с травмами, не угрожающими жизни», — передает ТАСС сообщение посольства. Там добавили, что дипломатическое представительство в настоящее время осуществляет мониторинг ситуации и поддерживает связь со всеми заинтересованными сторонами. Расходы на лечение пострадавших будут покрыты за счет страховой компании.
Ранее стало известно, что в Египте произошла трагедия с участием туристического автобуса, который перевернулся на автомагистрали недалеко от Рас-Сидра. В салоне находились туристы: 30 граждан России, один украинец, трое казахстанцев и трое азербайджанцев.
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