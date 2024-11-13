Люди кричат о помощи из окон охваченного пламенем общежития в Москве

В Москве в районе Выхино-Жулебино произошел пожар в общежитии ветеринарной академии Скрябина. Люди, которые оказались заблокированы внутри , кричат о помощи из окон.
«Горит общежитие ветеринарной академии Скрябина на улице Ташкентской. Люди просят о помощи из окон», — передает telegram-канал Shot.
По данным источника, очаг возгорания расположен на первом этаже, поэтому люди не могут спастись сами. Путь выхода заблокирован. Сейчас на место выдвинулись несколько машин скорой помощи. На месте происшествия пожарные эвакуируют всех через окна.
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